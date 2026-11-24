Connor Storrie ha segnato con la sua presenza, il suo fascino e il suo talento la stagione 2026, anno in cui non solo ha debutatto col suo ruolo da co-protagonista in Heated Rivalry , ma anche sui palcoscenici internazionali più prestigiosi, dai Golden Globe al Met Gala. In ciascuna di queste occasioni l'attore texano ha dato prova di sé anche in termini stile sfoggiando creazioni d'impatto, e dall' eleganza sofisticata e contemporanea . Dall'entrata col top in mesh e la stola di pelliccia al party post Oscar di Vanity Fair al look con la blusa smanicata col fiocco a strascico scelto per il Met Gala , Storrie ha trovato la chiave per diventare virale sotto i riflettori anche quando non recita nei panni del giocatore di hockey Ilya Rozanov, complici le scelte pensate per lui dal suo stylist James Jardley , spesso in team con Saint Laurent , Maison di cui il ventiseienne è volto ufficiale . Storrie ha battuto un gran numero di celebrità che pure si danno un gran da fare per emergere per le loro scelte di guardaroba. L'elenco di Vogue include, per il 2026, Harry Styles e Zoë Kravitz , Daisy Edgar-Jones , Sarah Pidgeon , Kendall Jenner , Rosalia , Vittoria Ceretti , Elle Fanning , Teyana Taylor e molte altre star che normalmente diventano virali per cosa indossano.

Il taglio di capelli e i commenti social (che non legge)

Connor Storrie sta scoprendo una nuova versione di sé attraverso la moda e per lui, che è abituato a scivolare da un personaggio all'altro, non è una cosa strana.

Quando non era famoso, faceva scelte abbastanza insolite e punk, adesso indossa blazer tagliati su misura per lui e gioielli costosissimi, d'oro bianco, platino e diamanti (spesso di Tiffany & Co., brand di cui è House Ambassador).

Ammiratissimo per i suoi look, ammette di non leggere per niente i commenti delle persone. Ha dei profili social ma non ha le app sul cellulare, quindi non fa caso a tutto quello che la gente dice a ogni suo cambio d'immagine.

Il più rilevante è stato a metà del 2026 quando per esigenze di copione (sta girando Heated Rivalry 2) ha tagliato a zero la sua chioma tutta riccioli, un gesto che ha fatto discutere per giorni la community dei suoi fan.

Su Vogue, nelle foto di Collier Schorr, sfoggia un taglio corto molto ordinato e regolare, il risultato dei mesi passati a farsi ricrescere i capelli. Il guardaroba è sportivo e casual, costuito con capi che esaltano la sua fisicità statuaria.

La copertina è stata l'occasione per un'intervista formato podcast con Chloe Malle, la cui versione video integrale è disponibile in basso.