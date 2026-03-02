L'attore texano è stato host della puntata del seguitissimo show televisivo sabato 28 febbraio. Per il suo grande debutto in tv è stato raggiunto dal collega di set di "Heated Rivalry" che considera il suo migliore amico

Il pubblico statunitense è pazzo di Connor Storrie, attore che ha visto esplodere la sua popolarità col debutto in tv di Heated Rivalry, la serie drammatica e romance ambientata nel mondo dell'hockey professionistico, approdata in streaming anche in Italia da qualche settimana.

Storrie, ormai ricercatissimo, è stato scelto come host del Saturday Night Live episodio 1897, in onda in tv negli Stati Uniti sabato 28 febbraio.

La puntata è stata un successo, con gli sketch e il monologo dell'attore virali fin da subito.

I fan di Heated Rivalry hanno avuto anche modo di vedere sul piccolo schermo Hudson Williams, co-star di Storrie nella serie. L'attore canadese è andato a New York per supportare il collega che è anche un suo grande amico.

Connor Storrie, la fama dopo Heated Rivalry L'esordio al Saturday Night Live di Connor Storrie è stato esaltante e ha confermato ciò che i fan di Heated Rivalry sanno già da qualche tempo: il ventiseienne, che non ha una grande esperienza nel mondo della recitazione (prima delle serie aveva avuto un piccolo nel sequel di Joker) si muove sul set con una disinvoltura che sembra preludio di una carriera certamente molto lunga a Hollywood che, pare, gli abbia già offerto una valanga di copioni e ruoli tra cui scegliere.

Nel futuro di Storrie c'è di sicuro Heated Rivalry 2, la cui uscita è appena stata confermata per aprile del 2027. Nel frattempo, l'attore si fa le ossa al Saturday Night Live, considerato anche dai divi più consumati uno dei palcoscenici più tosti di tutti, per impegno e varietà di ruoli in cui calarsi in breve tempo.

Una palestra incredibile che, però, è anche una vetrina senza pari, un palcoscenico iconico seguito da milioni di spettattori in tutto il mondo a cui hanno accesso solo le star di primo piano e quelle che il pubblico sceglie come nuovi idoli da seguire.

Connor Storrie è stato protagonista di una ascesa rapidissima che lo ha già portato agli eventi più importanti della stagione: dalla tv ai Giochi Olimpici in Italia (con Hudson Williams è stato tedoforo), agli Actor Awards (ha presentato le nomination in diretta e ha annunciato uno dei premi), ai Golden Globe, anche qui presenter insieme all'inseparabile Williams. Leggi anche Heated Rivalry, contest di sosia di Connor Storrie e Hudson Williams

Con Hudson Williams durante lo show Connor Storrie si è fatto valere nel suo attesissimo monologo di inizio puntata (lo potete vedere al link in basso) nel quale è stato raggiunto dai campioni dei team USA delle squadre di hockey maschili e femminili, veri sportivi della disciplina che fa da cornice alla trama di Heated Rivalry.

Come sempre, i personaggi in cui l'host è chiamato a calarsi sono tantissimi e tra gli sketch comici più virali c'è un pezzo in costume sul codice dei gentiluomini, (parodia dell'universo di Bridgerton e dei period drama) e un'altro in cui interpreta uno stripper in un addio al nubilato, che ha dato occasione all'attore di esibire il fisico allenato che abbiamo visto nella serie canadese.

Già gli spot del SNL erano diventati virali per le doti comiche dell'attore, alla prova con battute da recitare con accenti linguistici differenti, un talento che per i fan di Heated Rivalry non è affatto nuovo - il suo personaggio, il campione di hockey Ilya Rozanov, è del tutto credibile come russo).

Storrie, a fine episodio, ha salutato il pubblico ringraziando per l'indimenticabile esperienza al SNL e si è commosso davanti alle telecamere dove è stato raggiunto da Hudson Williams, al suo fianco in questa avventura.

Insieme hanno introdotto uno dei momenti musicali della serata coi Mumford & Sons, co-host della puntata, e non solo.

Storrie ha detto ai microfoni di ET Entertainment Tonight che Williams, con cui divide la scena in Heated Rivalry, è letteralmente il suo migliore amico e l'amico attore non poteva non esserci in questa notte così speciale per lui.

