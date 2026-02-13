Heated Rivalry, il cast della serie tv che ha lanciato Connor Storrie e Hudson Williams
Lo show canadese ideato, scritto e diretto da Jacob Tierney per Crave, è diventato un fenomeno globale fin dal suo debutto, forte dell'interesse dei lettori dei romanzi della saga "Game Changer" di Rachel Reid da cui è tratta la storia. L'adattamento televisivo ha aggiunto profondità e dato dei volti ai protagonisti, atleti giovani e bellissimi alle prese con i loro drammi umani e sentimentali. Ecco chi sono gli interpreti, già nuovi idoli del pubblico giovane e di quello più adulto