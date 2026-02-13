4/14 ©Webphoto

Connor Storrie è Ilya Rozanov, campione russo dei Boston Riders. Il giocatore di hockey è un uomo di poche parole. Srontato con la stampa e con i compagni, è lui ad approcciare per primo Shane, che gioca in una squadra rivale. Storrie è texano, classe 2000, ha fatto il modello, ha recitato in cortometraggi ed ha avuto un piccolo ruolo in Joker: Folie à Deux. Heated Rivalry è il suo primo progetto importante. Nello show parla in inglese e in russo risultando credibile per pronuncia ed accento.