Connor Storrie e Francois Arnaud sono una coppia? Le voci sulla presunta love story

Spettacolo

Vittoria Romagnuolo

Le due star di "Heated Rivalry" sono state avvistate a cena, in un ristorante nel centro di Los Angeles. Precedentemente, hanno preso parte alle sfilate della moda maschile a Parigi. Il fandom dello show è alla ricerca di dettagli sulla vita privata dei nuovi beniamini del piccolo schermo

Manca poco al debutto italiano di Heated Rivalry, lo show canadese di Jacob Tierney targato Crave, già un fenomeno del piccolo schermo nei paesi dove sono stati trasmessi gli episodi della prima stagione tra novembre e dicembre dello scorso anno, ma i fan sono già pazzi dei protagonisti della serie. 
L'attenzione globale riservata ai due attori principali, Hudson Williams e Connor Storrie, si è allargata anche a François Arnaud, che nello show incentrato sulla vita professionale ma soprattutto privata di un gruppo di campioni di hockey della Major League interpreta Scott Hunter, stella dei New York Admirals. 
Da settimane Storrie ed Arnaud sono apparsi in pubblico insieme a diversi eventi e a qualche cena privata e proprio queste ultime occasioni stanno alimentando voci di un loro possibile coinvolgimento fuori dal set. 

Storrie e Arnaud, molti avvistamenti e una cena a L.A.

Connor Storrie e François Arnaud hanno gli occhi dei fan di Heated Rivalry puntati addosso. 
La serie televisiva canadese queer dalla trama di stampo drammatico e sentimentale, ha creato una fanbase solida al punto da diventare forse un po' troppo morbosa rispetto alla vita privata dei protagonisti, inseguiti costantemente dai paparazzi e oggetto di voci che non hanno al momento alcun fondamento. 
Un paio di cene insieme tra Connor Storrie e François Arnaud, l'ultima a Los Angeles ad inzio febbraio, hanno alimentato i pettegolezzi su un presunto coinvolgimento sentimentale dei due attori. 
Le ipotesi e le immagini della cena, pubblicate in esclusiva da TMZ, in realtà non rivelano nulla più di un incontro tra due compagni di set. 
Storrie ed Arnaud sono apparsi in pubblico insieme molte volte negli ultimi mesi. Oltre agli appuntamenti legati alla promozione della serie, i due attori di Heated Rivalry sono volati a Parigi ospiti delle sfilate di moda stagionali.
Storrie, fresco di nomina di ambassador di Saint Laurent, è stato fotografato in varie occasioni nella Ville Lumière. Arnaud è stato invitato allo stesso fashion show. 
Poi, qualche avvistamento in aeroporto a New York a metà gennaio, ancora voci e una forse calcolata operazione di defollow da parte di Arnaud dei profili seguiti su Instagram per non alimentare ulteriori chiacchiere. 
Arnaud si è dichiarato apertamente bisessuale e il suo ultimo partner è l'attore Marc Bendavid. Di recente, ha dato risposte secche alle domande sulla sua situazione sentimentale. Non sono affari che interessano il pubblico. 

Le ipotesi dei fan senza alcuna conferma

A metà gennaio François Arnaud è stato ospite del salotto televisivo di Andy Cohen e alla domanda sul suo stato sentimentale - il presentatore gli ha chiesto se fosse attualmente single - l'attore ha risposto, perentoriamente, che non erano assolutamente fatti suoi.
La risposta, diventata virale sui social, ha scatenato una nuova ondata di curiosità tra i fan della serie, alla ricerca di possibili punti di contatto tra la trama dello show e i suoi attori. 
In Heated Rivalry sia Scott Hunter che il personaggio interpretato da Storrie, Ilya Rozanov, vivono relazioni amorose segrete con altri uomini (entrambi non ne parlano per via dei pregiudizi sull'omosessualità legati al loro ambiente sportivo). 
Nulla, però, induce a pensare che dietro la frequentazione tra Arnaud e Storrie ci sia dell'altro e nessun commento è mai arrivato sulla cosa dai due diretti interessati. Connor Storrie, in particolare, è riservatissimo

