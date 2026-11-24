La tenuta di Will Smith e di Jada Pinkett Smith a Los Angeles è stata g ravemente danneggiata da un incendio . Il dipartimento dello Sceriffo della contea di Los Angeles ha confermato alla rivista People di essere intervenuto per un “incendio in un edificio” presso l’abitazione della coppia a Calabasas nelle prime ore del 23 novembre 2026, e che nessuno è rimasto ferito. “Si ritiene che la causa sia accidentale”, si legge nella dichiarazione. Un portavoce del dipartimento dei Vigili del Fuoco ha aggiunto che l’incendio si è sviluppato in un “grande fienile di circa 6x12 metri” e che “è stato domato alle 00:49 ora locale”. Come riporta poi Page Six, nella registrazione della telefonata al numero di emergenza 911 un vigile del fuoco ha detto: “Abbiamo un capannone in fiamme, ma non si è propagato alla vegetazione circostante”. Ha poi precisato che la squadra di emergenza era già “sul posto” e che l’incendio era stato “declassato a un incendio di una struttura”.

LA STORIA DELLA COPPIA

Will Smith, 58 anni, e Jada Pinkett Smith, 55 anni, si erano conosciuti nel 1994 sul set della sitcom Willy, il principe di Bel-Air, dove lei aveva fatto un’audizione per il ruolo della fidanzata del protagonista. Nonostante non avesse ottenuto la parte, aveva però vissuto un vero e proprio colpo di fulmine con Smith. Un anno dopo l’inizio della frequentazione la coppia aveva reso pubblica la loro relazione e, nel 1997, si era sposata. Nel 1998 aveva avuto il primo figlio, Jaden, 28 anni, e nel 2000 la seconda figlia, Willow, 28 anni. Smith era già padre di Trey, 34 anni, nato dalle sue precedenti nozze con Sheree Zampino. Nel 2023 Jada aveva rivelato che si erano separati nel 2016. Una fonte ha poi dichiarato alla rivista People che gli attori erano “ancora insieme”, pur vivendo in case separate. Il 21 novembre 2026, pochi giorni prima dell’incendio, la coppia è stata avvistata in California insieme ai figli, alla madre di Jada, Adrienne Banfield-Norris, e alla madre di Will, Caroline Bright. Il 24 giugno 2026, per sostenere il figlio Jaden nel ruolo di direttore creativo, Will e Jada si erano invece riuniti in famiglia sul red carpet della sfilata Uomo Primavera/Estate 2027 di Christian Loubutin alla Settimana della Moda di Parigi. All’epoca, una fonte aveva dichiarato alla rivista People che, negli ultimi tempi, entrambi si erano dedicati alla famiglia, dal momento che “la famiglia e il tempo trascorso in famiglia sono le cose più importanti per entrambi”. Pertanto, “presentarsi per festeggiare Jaden è solo una parte di ciò che fanno l’uno per l’altra”, aveva proseguito. “Will e Jada si amano e mantengono una relazione stabile, ma quello che si vede è il pieno sostegno ai loro figli. Sono orgogliosi di loro”. Nel luglio 2026, un'altra fonte aveva inoltre rivelato alla rivista People che “Jada è tornata a vivere con Will due anni fa. Sono felici, si amano e, come sempre, si impegnano a sostenersi a vicenda”. Ora affronteranno insieme anche l’episodio dell’incendio che ha coinvolto la loro casa.