Will Smith e Jada Pinkett Smith sarebbero tornati a vivere insieme da due anni. “Jada è tornata a vivere con Will due anni fa”, ha dichiarato in esclusiva una fonte alla rivista People. “Sono felici, si amano e, come sempre, si impegnano a sostenersi a vicenda”. L’attore, 57 anni, e l’attrice, 54 anni, si sono conosciuti nel 1994 sul set della sitcom Willy, il principe di Bel-Air, dove lei aveva fatto un’audizione per il ruolo della fidanzata del protagonista. Nonostante non avesse ottenuto la parte, aveva vissuto un vero e proprio colpo di fulmine con Smith. Un anno dopo l’inizio della frequentazione, avevano reso pubblica la loro relazione, e nel 1997 si sono sposati. Nel 1998 hanno avuto il primo figlio, Jaden, 27 anni, e nel 2000 la seconda figlia, Willow, 25 anni. Smith era già padre di Trey, 33 anni, nato dalle sue precedenti nozze con Sheree Zampino. Il 24 giugno 2026, per sostenere il figlio Jaden nel ruolo di direttore creativo, Will e Jada si sono riuniti in famiglia sul red carpet della sfilata Uomo Primavera/Estate 2027 di Christian Loubutin alla Settimana della Moda di Parigi. Insieme a loro e agli altri due figli c’era anche Adrienne Banfield-Norris, la madre di Jada. Una fonte ha dichiarato a People che la coppia si stava concentrando sul “tempo in famiglia”, che “fa semplicemente parte di ciò che fanno l’uno per l’altra...Will e Jada si amano e mantengono una relazione stabile, ma quello che si vede è il pieno sostegno ai loro figli. Sono orgogliosi di loro”. Secondo un’altra fonte, il 4 luglio 2026, per celebrare il 250º anniversario degli Stati Uniti, la coppia si trovava invece a Philadelphia, in Pennsylvania. “Will avrebbe dovuto esibirsi, ma il maltempo ha causato un ritardo, e alla fine si è esibito con i Roots alle 2 del mattino”, ha detto. La moglie “era lì con lui, come sempre”.