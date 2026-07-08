Una fonte ha dichiarato in esclusiva alla rivista People che l'attore e l'attrice "sono felici, si amano e, come sempre, si impegnano a sostenersi a vicenda"
Will Smith e Jada Pinkett Smith sarebbero tornati a vivere insieme da due anni. “Jada è tornata a vivere con Will due anni fa”, ha dichiarato in esclusiva una fonte alla rivista People. “Sono felici, si amano e, come sempre, si impegnano a sostenersi a vicenda”. L’attore, 57 anni, e l’attrice, 54 anni, si sono conosciuti nel 1994 sul set della sitcom Willy, il principe di Bel-Air, dove lei aveva fatto un’audizione per il ruolo della fidanzata del protagonista. Nonostante non avesse ottenuto la parte, aveva vissuto un vero e proprio colpo di fulmine con Smith. Un anno dopo l’inizio della frequentazione, avevano reso pubblica la loro relazione, e nel 1997 si sono sposati. Nel 1998 hanno avuto il primo figlio, Jaden, 27 anni, e nel 2000 la seconda figlia, Willow, 25 anni. Smith era già padre di Trey, 33 anni, nato dalle sue precedenti nozze con Sheree Zampino. Il 24 giugno 2026, per sostenere il figlio Jaden nel ruolo di direttore creativo, Will e Jada si sono riuniti in famiglia sul red carpet della sfilata Uomo Primavera/Estate 2027 di Christian Loubutin alla Settimana della Moda di Parigi. Insieme a loro e agli altri due figli c’era anche Adrienne Banfield-Norris, la madre di Jada. Una fonte ha dichiarato a People che la coppia si stava concentrando sul “tempo in famiglia”, che “fa semplicemente parte di ciò che fanno l’uno per l’altra...Will e Jada si amano e mantengono una relazione stabile, ma quello che si vede è il pieno sostegno ai loro figli. Sono orgogliosi di loro”. Secondo un’altra fonte, il 4 luglio 2026, per celebrare il 250º anniversario degli Stati Uniti, la coppia si trovava invece a Philadelphia, in Pennsylvania. “Will avrebbe dovuto esibirsi, ma il maltempo ha causato un ritardo, e alla fine si è esibito con i Roots alle 2 del mattino”, ha detto. La moglie “era lì con lui, come sempre”.
LA SEPARAZIONE E UN AMORE DURATURO
Nel 2023, prima dell’uscita della sua autobiografia Worthy, Jada Pinkett Smith aveva dichiarato in un’intervista al programma Today che lei e il marito non avevano vissuto “un divorzio sulla carta”, ma che “arrivati al 2016, eravamo semplicemente esausti di averci provato”. Aveva proseguito: “Penso che entrambi fossimo ancora intrappolati nella nostra idea di come l’altro doveva essere”. Non avevano parlato prima della loro separazione perché non erano “ancora pronti” e stavano “ancora cercando di capire come andare avanti”. Lei, infatti, aveva “promesso che non ci sarà mai un motivo per cui dovremmo divorziare”, e aveva spiegato: “Supereremo qualsiasi cosa”. Alla rivista People, aveva poi dichiarato: “Stiamo ancora cercando di capire come gestire la situazione. Abbiamo lavorato molto duramente insieme. Ci amiamo profondamente e capiremo come possiamo vivere questo amore in modo diverso”. L’attrice non aveva dubbi: “Gli starò accanto...ma gli permetterò anche di capirlo da solo”. Nel gennaio 2025, una fonte aveva rivelato alla stessa rivista che i due “stanno ancora insieme”, ma “vivono in case separate da anni”. Nel settembre 2025, Jada aveva festeggiato il 54º compleanno con la famiglia, incluso Smith che, quindi, anche all'epoca non si era allontanato.
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Il figlio di Will e Jada Pinkett Smith è nato l’8 luglio del 1998. Attore, rapper e ballerino, ha esordito al cinema da piccolissimo nel capolavoro di Gabriele Muccino che vedeva il padre protagonista. Da allora la sua carriera è stata un crescendo di successi. Da 'After Earth' a 'Life in a Year,' le sue migliori interpretazioni