Spider-Man: Brand New Day, il cast sul red carpet di Los Angeles. FOTO

Spider-Man: Brand New Day, Zendaya favolosa sul red carpet di Los Angeles col cast. FOTO
Mentre in Italia si contano le ore per il debutto sul grande schermo della quarta pellicola con Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno, Oltreoceano il cast del film di Destin Daniel Cretton si è riunito per l'ultima grande première al Dolby Theatre. Zendaya e Tom Holland, la coppia più rilevante di Hollywood di questa stagione, celebrano la pellicola con altri look a tema. Sadie Sink è un angelo in Prada. Le foto più belle
A cura di Vittoria Romagnuolo