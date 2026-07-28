Spider-Man: Brand New Day, il cast sul red carpet di Los Angeles. FOTO

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Tom Holland e Zendaya, marito e moglie da pochi mesi, hanno partecipato sempre insieme alle tappe del press tour globale del nuovo film di Spider-Man. La coppia, attesissima in ogni città toccata dal tour, ha scelto sempre look coordinati, cromaticamente in linea con i classici colori della saga di cinecomic. Da Madrid a Roma e Parigi, fino a Shanghai e Città del Messico. Nel mezzo, i red carpet di Odissea, il film di Nolan nel quale entrambi hanno un ruolo.

Odissea, il cast alla première del film di Christopher Nolan a Londra. FOTO