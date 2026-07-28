L'attrice ha condiviso su Instagram un video che riporta al film in cui i due si sono conosciuti, "Come un tuono", strizzando l'occhio al suo passato nel franchise: nel 2007 era stata proprio lei la protagonista femminile del primo "Ghost Rider" con Nicolas Cage

L'attrice ha ricondiviso il montaggio realizzato da un fan che utilizza la sequenza d'apertura di Come un tuono, il crime del 2012 diretto da Derek Cianfrance. Nelle immagini si vede Gosling nei panni di Luke Glanton , stuntman motociclista, a torso nudo e coperto di tatuaggi mentre si prepara a salire in sella. Sul filmato è sovrapposto il logo appena svelato di Ghost Rider , con la didascalia originale dell'autore: "From this intro only I thought Ryan Gosling can be a perfect casting for Ghost Rider role". Mendes ha rilanciato il tutto aggiungendo un commento breve ma denso di significato: "Love, Roxy", riferimento a Roxanne Simpson, il personaggio da lei interpretato nel film del 2007. Ha poi completato l'omaggio con una seconda story, un carosello delle scene girate insieme proprio in Come un tuono.

Un giorno dopo l'annuncio la sua compagna, Eva Mendes , ha postato su Instagram un video che riporta al film in cui i due si sono conosciuti, Come un tuono, strizzando l'occhio al suo passato nel franchise: nel 2007 era stata proprio lei la protagonista femminile del primo Ghost Rider con Nicolas Cage. Un dettaglio che ha fatto impazzire i fan e riacceso le voci su un suo possibile coinvolgimento.

Perché quel video è così speciale

La scelta del filmato non è casuale. Come un tuono è la pellicola che ha visto nascere la relazione tra Gosling e Mendes, nel 2011. Oggi i due sono genitori di Esmeralda e Amada, e sono più innamorati che mai.

C'è poi il doppio filo con il franchise. Mendes è una delle poche persone ad avere un legame diretto sia con il Ghost Rider originale sia con il reboot Marvel: allora era la co-protagonista accanto a Cage, oggi è la compagna del nuovo interprete. Gosling, dal canto suo, sarà il primo a portare il personaggio all'interno del MCU, in un film stand-alone. Il regista Shawn Levy, che ha già lavorato con lui in Star Wars: Starfighter, ha commentato con entusiasmo la scelta, chiudendo con un promettente "Ci vediamo nel 2028".

Restano invece solo indiscrezioni le voci su un ritorno di Mendes nei panni di Roxanne. Marvel non ha annunciato nulla in tal senso. E i post dell'attrice, per quanto allusivi, non confermano alcun suo coinvolgimento diretto nel progetto.