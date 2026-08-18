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Madame, la possibile scaletta del concerto ad Alghero

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Domenica 23 agosto la cantautrice proseguirà la tournée con lo spettacolo in programma a Ostuni. In seguito, l’artista porterà la sua musica nelle città di Barletta, Vicenza, Trento, Palermo e infine Taormina

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Nuovo appuntamento con la tournée di Madame (FOTO). Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo in scena ad Alghero: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.

madame, la possibile scaletta

 

Martedì 18 agosto la cantautrice sarà in concerto ad Alghero. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi e i brani tratti dall’album Disincanto contenente anche il singolo Volevo capire in duetto con Marracash. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte il 3 luglio al concerto di Legnano:

  • Ok
  • Volevo capire
  • Disincanto
  • Come stai?
  • Pensavo a… - Skit
  • Donna vedi
  • Quanto forte ti pensavo
  • Mami Papi
  • Aranciata
  • Allucinazioni
  • Rosso come il fango
  • Sciccherie
  • No pressure
  • Invidiosa
  • La persona peggiore del mondo
  • Grazie
  • Bestia
  • Se non provo dolore
  • Voce
  • Madame - L’anima
  • Il bene nel male
  • Marea
  • M’Ama Non M’Aama
  • Ok

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Domenica 23 agosto Madame proseguirà la tournée con lo spettacolo in programma a Ostuni. In seguito, l’artista porterà la sua musica nelle città di Barletta, Vicenza, Trento, Palermo e infine Taormina. Ecco il calendario completo con tutti i dettagli degli appuntamenti:

  • 23 agosto 2026 – Ostuni (BR) – Arena Bianca (Foro Boario)
  • 25 agosto 2026 – Barletta (BT) – Fossato del Castello
  • 2 settembre 2026 – Vicenza – Vicenza in Festival – Piazza dei Signori
  • 4 settembre 2026 - Trento
  • 11 settembre 2026 – Palermo – Dream Pop Fest – Teatro di Verdura
  • 13 settembre 2026 – Taormina (ME) – Festival Taormina Arte – Teatro Antico

 

Dopo alcune settimane di pausa, a fine novembre la cantautrice tornerà in concerto con il tour nei club. Previsti appuntamenti in sette città: Nonantola, Firenze, Napoli, Roma, Milano, Torino e Bologna. Questi tutti gli spettacoli in programma:

  • 28 novembre, Nonantola - Vox Club
  • 30 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
  • 1 dicembre, Napoli - Palapartenope
  • 5 dicembre, Roma - Atlantico
  • 6 dicembre, Roma - Atlantico
  • 11 dicembre, Milano - Fabrique
  • 16 dicembre, Torino - Concordia
  • 19 dicembre, Bologna - Estragon
  • 20 dicembre, Bologna - Estragon

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