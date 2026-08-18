Madame, la possibile scaletta del concerto ad Alghero

Domenica 23 agosto la cantautrice proseguirà la tournée con lo spettacolo in programma a Ostuni. In seguito, l’artista porterà la sua musica nelle città di Barletta, Vicenza, Trento, Palermo e infine Taormina
Nuovo appuntamento con la tournée di Madame (FOTO). Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo in scena ad Alghero: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.
madame, la possibile scaletta
Martedì 18 agosto la cantautrice sarà in concerto ad Alghero. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi e i brani tratti dall’album Disincanto contenente anche il singolo Volevo capire in duetto con Marracash. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte il 3 luglio al concerto di Legnano:
- Ok
- Volevo capire
- Disincanto
- Come stai?
- Pensavo a… - Skit
- Donna vedi
- Quanto forte ti pensavo
- Mami Papi
- Aranciata
- Allucinazioni
- Rosso come il fango
- Sciccherie
- No pressure
- Invidiosa
- La persona peggiore del mondo
- Grazie
- Bestia
- Se non provo dolore
- Voce
- Madame - L’anima
- Il bene nel male
- Marea
- M’Ama Non M’Aama
- Ok
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Domenica 23 agosto Madame proseguirà la tournée con lo spettacolo in programma a Ostuni. In seguito, l’artista porterà la sua musica nelle città di Barletta, Vicenza, Trento, Palermo e infine Taormina. Ecco il calendario completo con tutti i dettagli degli appuntamenti:
- 23 agosto 2026 – Ostuni (BR) – Arena Bianca (Foro Boario)
- 25 agosto 2026 – Barletta (BT) – Fossato del Castello
- 2 settembre 2026 – Vicenza – Vicenza in Festival – Piazza dei Signori
- 4 settembre 2026 - Trento
- 11 settembre 2026 – Palermo – Dream Pop Fest – Teatro di Verdura
- 13 settembre 2026 – Taormina (ME) – Festival Taormina Arte – Teatro Antico
Dopo alcune settimane di pausa, a fine novembre la cantautrice tornerà in concerto con il tour nei club. Previsti appuntamenti in sette città: Nonantola, Firenze, Napoli, Roma, Milano, Torino e Bologna. Questi tutti gli spettacoli in programma:
- 28 novembre, Nonantola - Vox Club
- 30 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
- 1 dicembre, Napoli - Palapartenope
- 5 dicembre, Roma - Atlantico
- 6 dicembre, Roma - Atlantico
- 11 dicembre, Milano - Fabrique
- 16 dicembre, Torino - Concordia
- 19 dicembre, Bologna - Estragon
- 20 dicembre, Bologna - Estragon
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