Madame, la possibile scaletta del concerto ad Alghero

madame, la possibile scaletta

Martedì 18 agosto la cantautrice sarà in concerto ad Alghero. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi e i brani tratti dall’album Disincanto contenente anche il singolo Volevo capire in duetto con Marracash. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte il 3 luglio al concerto di Legnano:

Ok

Volevo capire

Disincanto

Come stai?

Pensavo a… - Skit

Donna vedi

Quanto forte ti pensavo

Mami Papi

Aranciata

Allucinazioni

Rosso come il fango

Sciccherie

No pressure

Invidiosa

La persona peggiore del mondo

Grazie

Bestia

Se non provo dolore

Voce

Madame - L’anima

Il bene nel male

Marea

M’Ama Non M’Aama

Ok