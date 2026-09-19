Dopo sei stagioni, Lily Collins ha detto addio a Emily Cooper. L'attrice ha annunciato su Instagram la fine delle riprese di Emily in Paris, condividendo un messaggio dedicato al personaggio interpretato dal 2020. La stagione conclusiva della serie sarà disponibile su Netflix dal 24 dicembre. Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Le riprese di Emily in Paris si sono concluse e, con esse, anche il percorso di Lily Collins nei panni di Emily Cooper. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice con un post pubblicato su Instagram, in cui ha ripercorso gli anni trascorsi sul set e il legame costruito con il personaggio che l'ha accompagnata dal debutto della serie. Collins ha raccontato di sentirsi ancora incredula davanti alla fine di un'esperienza che ha segnato una parte importante della sua carriera. "Sono senza parole. È impossibile trovare le parole per descrivere ciò che questo viaggio ha significato per me". Parole che accompagnano le immagini dell'ultimo giorno di riprese e che danno il tono a un messaggio carico di gratitudine.

Il ringraziamento a cast e troupe Nel suo post, l'attrice ha ringraziato Darren Star, creatore della serie, per averle affidato il ruolo di Emily Cooper, descrivendo il personaggio come una donna capace di uscire continuamente dalla propria zona di comfort e di imparare a fidarsi di sé stessa. "Grazie, Darren Star, per aver ideato questa ragazza americana infinitamente ottimista a Parigi, che si ritrova costantemente fuori dalla sua zona di comfort, imparando a fidarsi di se stessa e ad appoggiarsi agli altri mentre affronta la sua nuova vita". Collins ha poi rivolto un ringraziamento alla troupe, agli sceneggiatori, ai registi, al cast e ai fan che hanno sostenuto la serie nel corso degli anni, definendo l'esperienza una "epica avventura" condivisa.

"Arrivederci, Emily Cooper" La parte finale del messaggio è dedicata al saluto al personaggio che ha segnato una fase importante della carriera dell'attrice. Collins descrive l'addio come una sensazione "surreale e agrodolce", ma anche come un momento di orgoglio e gratitudine per tutto ciò che la serie ha rappresentato. "Porterò questo capitolo con me per sempre. Dire addio è una sensazione surreale e agrodolce, ma soprattutto sono incredibilmente orgogliosa e grata di aver potuto essere lei. E di aver fatto parte di qualcosa di così gioioso. Questo mi ha cambiato per sempre. Arrivederci, Emily Cooper...". Le parole dell'attrice chiudono idealmente un percorso iniziato nel 2020 e diventato uno dei maggiori successi internazionali di Netflix.