HOLLYWOOD, L'ESTROMISSIONE E IL RIAVVICINAMENTO DELL'ATTORE

Il possibile reclutamento di Johnny Depp nel film Pirati dei Caraibi 6 rappresenterebbe la conferma del grande ritorno dell’attore a Hollywood dopo l’allontanamento che aveva subito negli ultimi anni a causa della vicenda giudiziaria contro l’ex moglie Amber Heard. Recentemente, Depp ha recitato in un’altra grande produzione, il film Scrooge e gli spiriti del Natale di Ti West, che uscirà nei cinema il 12 novembre 2026. Negli scorsi anni, invece, sia l’attore, sia Heard, si erano accusati a vicenda di violenza domestica durante la loro relazione, e la giuria aveva giudicato entrambi colpevoli di diffamazione. A Depp erano infine stati riconosciuti 10 milioni di dollari di risarcimento danni e 5 milioni di dollari di danni punitivi da parte di Heard, mentre a Heard erano stati riconosciuti 2 milioni di dollari di risarcimento danni da parte di Depp. Intanto, nel 2018 l’attore era stato estromesso dal ruolo del cattivo Grindelwald nel terzo film spin-off della saga di Harry Potter, intitolato Animali Fantastici: Il Segreto di Silente, ed era stato sostituito da Mads Mikkelsen. Da allora, Depp aveva sia recitato in film come Il caso Minamata (2020) di Andrew Levitas e Jeanne du Barry – La favorita del re (2023) di Maïwenn, sia diretto il film indipendente Modì – Tre giorni sulle ali della follia (2024) con Riccardo Scamarcio, Al Pacino e Luisa Ranieri. Nel 2027 uscirà invece sul grande schermo anche il thriller d’azione Day Drinker di Marc Webb, dove l’attore recita al fianco di Madelyn Cline e Penélope Cruz. La pellicola racconta l’incontro tra la barista di uno yacht privato e un misterioso ospite a bordo. I due finiscono presto coinvolti con una donna pericolosa e trascinati all’interno di un mondo criminale nascosto.