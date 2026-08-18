Pirati dei Caraibi 6, Johnny Depp sarebbe in trattative ufficiali per recitare nel filmCinema
Interpellato dalla rivista Deadline a margine dell’evento D23 di Disney, il produttore Jerry Bruckheimer, già alla guida della saga, ha svelato il possibile ritorno dell'attore nei panni di Capitan Jack Sparrow. Si tratterebbe di un'ulteriore conferma della riapertura di Hollywood nei suoi confronti dopo l'allontanamento seguito alla battaglia legale contro l'ex moglie Amber Heard
“Stiamo parlando con Johnny Depp, stiamo lavorando a una sceneggiatura e speriamo di riuscire a realizzarlo”. Interpellato dalla rivista Deadline a margine dell’evento D23 ad Anheim, in California, per i fan di Disney, il produttore Jerry Bruckheimer, alla guida della saga di Pirati dei Caraibi, ha rivelato che l’attore statunitense che aveva interpretato il Capitan Jack Sparrow potrebbe tornare nei panni dell’estroso personaggio nel film Pirati dei Caraibi 6. Inoltre, secondo altre fonti, il sequel non dovrebbe raccontare l’ennesima avventura del pirata, ma dovrebbe invece concentrarsi sulla protagonista interpretata da Margot Robbie, con Sparrow invece nel ruolo di personaggio secondario.
HOLLYWOOD, L'ESTROMISSIONE E IL RIAVVICINAMENTO DELL'ATTORE
Il possibile reclutamento di Johnny Depp nel film Pirati dei Caraibi 6 rappresenterebbe la conferma del grande ritorno dell’attore a Hollywood dopo l’allontanamento che aveva subito negli ultimi anni a causa della vicenda giudiziaria contro l’ex moglie Amber Heard. Recentemente, Depp ha recitato in un’altra grande produzione, il film Scrooge e gli spiriti del Natale di Ti West, che uscirà nei cinema il 12 novembre 2026. Negli scorsi anni, invece, sia l’attore, sia Heard, si erano accusati a vicenda di violenza domestica durante la loro relazione, e la giuria aveva giudicato entrambi colpevoli di diffamazione. A Depp erano infine stati riconosciuti 10 milioni di dollari di risarcimento danni e 5 milioni di dollari di danni punitivi da parte di Heard, mentre a Heard erano stati riconosciuti 2 milioni di dollari di risarcimento danni da parte di Depp. Intanto, nel 2018 l’attore era stato estromesso dal ruolo del cattivo Grindelwald nel terzo film spin-off della saga di Harry Potter, intitolato Animali Fantastici: Il Segreto di Silente, ed era stato sostituito da Mads Mikkelsen. Da allora, Depp aveva sia recitato in film come Il caso Minamata (2020) di Andrew Levitas e Jeanne du Barry – La favorita del re (2023) di Maïwenn, sia diretto il film indipendente Modì – Tre giorni sulle ali della follia (2024) con Riccardo Scamarcio, Al Pacino e Luisa Ranieri. Nel 2027 uscirà invece sul grande schermo anche il thriller d’azione Day Drinker di Marc Webb, dove l’attore recita al fianco di Madelyn Cline e Penélope Cruz. La pellicola racconta l’incontro tra la barista di uno yacht privato e un misterioso ospite a bordo. I due finiscono presto coinvolti con una donna pericolosa e trascinati all’interno di un mondo criminale nascosto.
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LA SAGA DI PIRATI DEI CARAIBI
La saga di Pirati dei Caraibi era iniziata con il film Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima Luna (2003) con Keira Knightley ed era proseguita con le pellicole Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma (2006) e Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (2007). I primi tre capitoli compongono la trilogia diretta da Gore Verbinski. Sono poi seguiti Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (2011) di Rob Marshall e Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar (2017) di Joachim Rønning e Espen Sandberg. L’ultimo capitolo, però, aveva ottenuto il minor incasso del franchise, con 795,9 milioni di dollari in tutto il mondo. Il franchise live-action Disney, in ogni caso, ha incassato 4,5 miliardi di dollari al botteghino globale. Ora non resta che attendere gli ulteriori sviluppi sul sesto capitolo.
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