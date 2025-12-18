La pellicola arriverà nelle sale americane il 13 novembre 2026. Alla regia Ti West. Nel cast anche Sam Claflin, Charlie Murphy, Arthur Conti, Ellie Bamber, Andrea Riseborough, Ian McKellen e Tramell Tillman

Deadline ha diffuso in esclusiva i nuovi dettagli di Ebenezer: Christmas Carol, adattamento cinematografico del Canto di Natale di Charles Dickens. Stando a quanto annunciato, Rupert Grint e Daisy Ridley affiancheranno Johnny Depp. Dietro la macchina da presa Ti West.

Ebenezer: Christmas Carol, i dettagli della pellicola Johnny Depp sarà il protagonista di Ebenezer: Christmas Carol. Come rivelato recentemente, Rupert Grint e Daisy Ridley faranno parte del cast, massimo riserbo sui ruoli. L'interprete di Ron nella saga di Harry Potter potrebbe vestire i panni di Bob Cratchit, dipendente di Scrooge. Dietro la macchina da presa Ti West, regista della trilogia horror X formata da X: A Sexy Horror Story, Pearl e MaXXXine. Annunciati anche Sam Claflin, Charlie Murphy, Arthur Conti, Ellie Bamber, Andrea Riseborough, Ian McKellen e Tramell Tillman. Nathaniel Halpern ha firmato la sceneggiatura, mentre Emma Watts curerà la produzione. Stephen Deuters, Jason Forman e David Reid coinvolti come produttori esecutivi. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi tra circa un anno, più precisamente il 13 novembre 2026. Al momento nessuna notizia per quanto riguarda la distribuzione sul mercato italiano. Deadline ha diffuso i primi dettagli della sinossi del film: "La versione di Depp, una storia di fantasmi ambientata nella Londra di Dickens, segue il viaggio soprannaturale di un uomo che affronta il suo passato, presente e futuro e lotta per una seconda possibilità".