Johnny Depp ricorda la relazione con Vanessa Paradis: "La felicità"

Johnny Depp ha ricordato con nostalgia la lunga storia con Vanessa Paradis , la cantante francese con la quale aveva vissuto un “ amore perfetto ”. I due si erano innamorati nel 1998 grazie a un vero e proprio colpo di fulmine e, dopo aver formato una delle coppie più invidiate dello showbiz, si erano detti addio nel 2012. Come ha dichiarato all’Agence France-Presse il 27 novembre, mentre si trovava in Giappone per l’inaugurazione della mostra A Bunch of Stuff, ora l’attore americano conserva “solo ricordi incredibili” del periodo trascorso insieme. “Durante i suoi tour ho avuto il tempo di fare il padre. Vanessa stava facendo i suoi concerti, sapete, diversi tour. Ho potuto fare il padre per tutto quel tempo”, ha raccontato. La felicità vissuta dalla coppia si è riflessa addirittura nel titolo del quarto album in studio di Paradis, uscito nel 2000. “Lo ha intitolato Bliss, che significa “la felicità””, ha spiegato Depp.

DALL'AMORE PER VANESSA PARADIS ALLA BATTAGLIA LEGALE CONTRO AMBER HEARD

Non è la prima volta che Johnny Depp si esprime con nostalgia sul passato trascorso insieme a Vanessa Paradis. L'attore aveva infatti raccontato al Daily Mail il colpo di fulmine che l’aveva legato alla cantante. I due si conoscevano da diversi anni, ma solo nel 1998, nella hall di un hotel di Parigi dove lui stava girando il thriller The Ninth Gate di Roman Polanski, era scattata la loro storia d’amore. “Lei indossava un abito a balconcino e ho visto la sua schiena e il suo collo, poi si è girata e ho visto i suoi occhi, e...boom! La mia vita da single era finita”, aveva spiegato. “Si prova questa sensazione...Non so spiegare bene cosa fosse, ma l’ho provata quando l’ho incontrata. L’ho vista dall’altra parte della stanza e ho pensato: “Cosa mi sta succedendo?"”. L’anno successivo era nata la primogenita, Lily-Rose, seguita nel 2002 dal secondogenito, Jack. “Non so dire quanto mi sia piaciuto essere un padre”, aveva dichiarato in passato Depp. “La verità è che la prima volta che ho sentito di avere una casa è stata nel sud della Francia, dove io e Vanessa abbiamo cresciuto i nostri figli. È l’unico posto in cui mi sia mai sentito a casa”. Poi, dopo 14 anni insieme, i due artisti avevano annunciato la loro separazione. Nel 2018, Paradis aveva sposato l’attore e scrittore Samuel Benchetrit in una cerimonia privata a Saint-Siméon, nell’Île-de-France. Nel 2015, invece, Depp aveva sposato Amber Heard, che l’anno successivo l’aveva accusato di violenza domestica e che nel 2018 aveva pubblicato un articolo dove l’aveva definito “picchiatore di mogli”. Da lì era nata tra loro una lunga battaglia legale, che l’attore aveva infine vinto. Nel corso della controversia, Hollywood aveva allontanato Depp, che era tornato sul grande schermo solo nel 2023 nel film Jeanne du Barry - La favorita del re di Maïwenn in occasione del Festival di Cannes. “Ritorno, ritorno, sono cliché. Ma quale ritorno, non ero andato da nessuna parte. Anzi sono qui, a Cannes”, aveva dichiarato all’epoca. “Su di me sono state scritte storie orribili e fantasiose. È un'epoca molto strana e divertente in cui tutti devono allinearsi. Se volete vivere quel tipo di vita, vi auguro il meglio. Io sarò dall'altra parte”.