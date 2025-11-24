Lily-Rose Depp irriconoscibile sul set del film Werwulf

Offerte Black Friday
Lily-Rose Depp irriconoscibile sul set di Werwulf, il film di Robert Eggers

Cinema
Camilla Sernagiotto

Camilla Sernagiotto

©Getty

L’eco delle prime immagini diffuse dal set di Werwulf, il nuovo film diretto da Robert Egger con Lily-Rose Depp come protagonista, ha generato un’immediata ondata di reazioni online. Gli scatti, comparsi in rete in modo capillare, hanno alimentato un dibattito acceso che ruota attorno alla sorprendente metamorfosi dell’attrice, immersa in un’estetica cupa e primitiva che richiama atmosfere medievali.

 

La figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, 26 anni, è praticamente irriconoscibile nelle prime immagini scattate tra un ciak e l’altro della pellicola (potete guardare le foto nei post che trovate in fondo a questo articolo). 

Un look radicale

Le fotografie pubblicate sui diversi social network, da Instagram a Facebook passando per X, hanno mostrato Lily-Rose Depp completamente calata nel ruolo, con un abbigliamento lacero, sporco di fango e polvere, un neonato fittizio stretto tra le braccia e una scenografia naturale avvolta dalla nebbia.

 

L’impatto visivo, quasi brutale nella sua essenzialità, ha dato immediatamente origine a un flusso ininterrotto di commenti, tra chi ha letto in questa scelta un salto artistico coraggioso e chi, al contrario, ha manifestato perplessità di fronte alla nettezza del cambiamento.

Reazioni tra entusiasmo e scetticismo

Molti osservatori hanno definito questa interpretazione la più audace affrontata finora da Lily-Rose Depp, sottolineando come l’attrice sembri essersi allontanata con decisione dalle immagini più patinate che avevano segnato alcune sue apparizioni precedenti.

 

Allo stesso tempo, non sono mancati interventi critici: una parte del pubblico ha infatti contestato il ricorso a un trucco pesante e sporcature marcate, e un utente ha espresso apertamente il proprio dissenso, mentre altri commentatori hanno sostenuto che proprio la durezza di quel trattamento estetico contribuisca a restituire veridicità al contesto narrativo e alle condizioni del personaggio.

Il confronto con papà Johnny Depp 

Tra i molteplici interventi circolati, un tema ricorrente è stato il paragone con il padre dell’attrice, il celebre Johnny Depp.

 

Diversi utenti hanno affiancato immagini dei due, evidenziando la somiglianza nell’intensità dello sguardo e nella forte presenza scenica. Tra post accostati, battute e attestazioni di stima, è emersa anche l’ipotesi che questo ruolo possa rappresentare un passaggio determinante nel percorso professionale di Lily-Rose Depp.

Il seguito dopo Nosferatu

Una parte dei sostenitori dell’attrice Lily-Rose Depp ha inoltre interpretato questa prova come il naturale proseguimento del percorso di crescita artistica intrapreso dopo la sua apparizione in Nosferatu. Per molti, la scelta di affrontare un ruolo di questo tipo rappresenta non solo un’evoluzione coerente con le sue recenti esperienze professionali, ma anche un segnale evidente della volontà di emanciparsi dall’immagine più leggera e patinata che per anni ha accompagnato la sua carriera.

 

In questo senso, diversi osservatori hanno sottolineato come l’attrice sembri intenzionata a esplorare territori sempre più complessi, privilegiando personaggi dotati di profondità psicologica e attraversati da tensioni emotive significative. Tale orientamento, secondo alcuni critici, dimostra un desiderio autentico di maturazione artistica e un crescente interesse verso progetti che le permettano di mettere in luce una gamma espressiva più ampia.

 

Si tratterebbe dunque di un nuovo tassello in un percorso che ambisce a consolidare la sua identità come interprete di primo piano, capace di sostenere ruoli intensi, stratificati e potenzialmente determinanti per definire la sua futura traiettoria cinematografica.

Verso l’uscita di Werwulf

Il film Werwulf, ambientato nel XIII secolo e incentrato su un orrore lupesco dalle tinte fosche, vede nel cast la presenza di Aaron Taylor-Johnson insieme a Lily-Rose Depp, William Dafoe e Ralph Ineson.

 

L’uscita nelle sale è prevista per il 25 dicembre 2026, data che molti appassionati hanno già segnato, complici le aspettative alimentate da queste prime immagini che hanno catturato l’attenzione globale.

 

Di seguito potete guardare l’incredibile trasformazione di Lily-Rose Depp per meglio calarsi nel ruolo da protagonista del film Werwulf.

Spettacolo: Per te