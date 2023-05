Lily-Rose Depp fa coming out, chi è la fidanzata 070 Shake

L’attrice e modella, figlia dell’attore Johnny Depp, ha ufficializzato la storia d’amore con la fidanzata Danielle Balbuena Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo L’attrice e modella Lily-Rose Depp (23 anni), figlia dell’attore Johnny Depp e della cantante e attrice francese Vanessa Paradis, ha ufficializzato la sua relazione con la rapper 070 Shake (25 anni), all’anagrafe Danielle Balbuena. Dopo mesi di rumors a riguardo, Lily-Rose Depp ha infatti scelto Instagram come canale di ufficializzazione della storia d’amore con la rapper, che va avanti da quattro mesi.

La (ex) storia con Timothée Chalamet Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet si erano legati nell’autunno del 2018 dopo essersi conosciuti sul set del film storico The King, liberamente ispirato all'Enrico V di William Shakespeare. Da quel momento, i due avevano condiviso una relazione di circa due anni fino a presentarsi assieme anche su uno dei red carpet più amati ed importanti del mondo: quello del Festival di Venezia. Il motivo della loro rottura non è poi mai stato ufficialmente chiarito, ma sarebbe da attribuirsi sia al problema lontananza che all’agenda molto fitta di impegni di entrambi. Dopo Timothée Chalamet, l’attrice e modella Depp pare abbia avuto anche qualche altro flirt, come quello con Austin Butler (attore acclamato da pubblico e critica per il suo ruolo in Elvis), ma mai nulla di serio. approfondimento The Idol, nuova key art per la serie con The Weeknd e Lily-Rose Depp

Lily-Rose Depp e 070 Shake: la nuova coppia Dopo la storia d’amore con l’attore Timothée Chalamet, conclusasi nel 2020, Lily-Rose Depp non era più stata coinvolta in nessuna relazione importante o degna di nota, fino ad oggi. La giovane Depp, che tempo fa aveva dichiarato di avere una sessualità fluida e di non voler essere etichettata in alcun modo, è ora di nuovo innamorata: si tratta della rapper e cantautrice statunitense 070 Shake, all’anagrafe Danielle Balbuena. L’attrice e modella ha infatti scelto di ufficializzare la storia con la nuova fidanzata tramite una storia Instagram accompagnata dalla frase «4 mesi con alla mia crush» (ovvero “cotta”); storia immediatamente ricondivisa anche nel profilo di 070 Shake. La didascalia a sostegno della storia Instagram, confermerebbe i rumors che circolavano da tempo in merito alla relazione tra le due, dal momento che si ipotizzava stessero insieme già da qualche mese. Le due, infatti, durante l’ultima Fashion Week tenutasi a Parigi dal 27 febbraio al 7 marzo scorso, erano state ritratte assieme in atteggiamenti piuttosto intimi, ma né Lily-Rose Depp né Danielle Balbuena avevano scelto di rilasciare una conferma ufficiale. Ora, le due si mostrano molto affiatate, e confermano ufficialmente la loro storia d’amore. GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Lily-Rose Depp compie 23 anni, i suoi look più belli Nata nel 1999, metà statunitense e metà francese, la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis è la perfetta icona di stile della sua generazione. Poliedrica e molto attenta alla moda, è cresciuta sotto i flash dei fotografi che l'hanno seguita alle sfilate e sui tappeti rossi di tutto il mondo dove si è fatta notare per la sua bellezza e per i suoi look raffinati e dal tocco romantic rock a cura di Vittoria Romagnuolo Con una filmografia di oltre dieci titoli alle spalle, Lily-Rose Depp, che quest'anno compie ventitré anni, ha davanti a sé un larghissimo futuro in ambito cinematografico ma è la moda ad averle offerto la prima vera vetrina internazionale. Nel 2015 Karl Lagerfeld la sceglie come volto Chanel e la invita alle sfilate della maison dove inizia a farsi notare per il suo stile fresco e per il messy bun, acconciatura che diventerà un po' un marchio di fabbrica Lily-Rose Depp diventa testimonial Chanel come sua madre prima di lei. La giovane protagonista della campagna de L'Eau N°5 condivide con la più nota attrice francese i lineamenti e la naturale eleganza. Ben presto, inizia ad apparire in pubblico con un make-up che sottolinea lo sguardo con accenti scuri Il suo legame con Chanel la porta a sfilare per la collezione Metier d'Art. Eccola in passerella nel 2016 con un make-up sfumato black&white. Il suo stile è sempre più orientato a una femminilità delicata ma grintosa, in linea coi dettami di Kaiser Karl

I nuovi progetti di Lily-Rose Depp In questo periodo, Lily-Rose Depp è sotto i riflettori anche per un altro motivo: la serie HBO di Sam Levinson The Idol , molto attesa, che verrà presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023 ( LO SPECIALE ). Nella serie TV, Lily-Rose Depp interpreta una giovane pop star coinvolta in una relazione complicata con il leader di una setta, interpretato dal cantante The Weeknd, che ha co-prodotto il progetto insieme allo stesso Levinson.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie