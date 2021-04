Timothèe Chalamet e Lily Rose Depp pizzicati ancora insieme a New York

Ritorno di fiamma per Timothèe Chalamet e Lily-Rose Depp? Oppure sono solo rimasti buoni amici e amano fare shopping assieme?



Il dubbio rimane, specialmente perché l'ex coppia di fidanzati è stata appena avvistata ancora insieme in quel di New York.



A riportarlo al magazine ET è stato un testimone oculare che ha affermato di avere visto i due ex fare acquisti in una boutique di vestiti e gioielli.



“Sono entrati assieme ed entrambi si sono guardati attorno”, ha dichiarato la fonte. Ha pure riferito di averli visti più volte in quel negozio, sia insieme sia da soli.



E non è tutto: l’attore di Chiamami col tuo nome e Dune (che vedremo anche nell'ultimo film diretto da Wes Anderson, The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, che sarà presente a Cannes 2021) avrebbe comprato per Lily-Rose Depp un vestito di nascosto, per farle una sorpresa, mentre lei stava guardando qualcosa fuori dal negozio. Questo sempre secondo il testimone oculare di ET.

Già lo scorso 5 aprile si erano aperte le danze dei rumors (e delle speranze dei fan, che tanto vorrebbero che queste due giovani promesse del cinema tornassero insieme): all'inizio del mese, infatti, i due erano stati avvistati nel centro di Manhattan. Non proprio insieme ma a poca distanza l'uno dall'altro, il che ha fatto ben sperare chi sogna un sequel della loro love story...