Ebenezer: A Christmas Carol, Johnny Depp reciterà nel film

Johnny Depp è in trattative finali per recitare nel film di Paramount Pictures Ebenezer: A Christmas Carol, un adattamento del classico racconto natalizio di Charles Dickens. Il regista statunitense Ti West (Pearl e Maxxxine) dirigerà la pellicola sulla base della sceneggiatura di Nathaniel Halpern (Loop e Legion), mentre l’attrice Andrea Riseborough (Oblivion e To Leslie) sarà la co-protagonista. Ancora, Emma Watts sarà la produttrice, mentre Stephen Deuters e Jason Forman saranno i produttori esecutivi. Se l’accordo si concluderà, lo studio di produzione intende far uscire il progetto il 13 novembre 2026. Depp dovrebbe interpretare il ruolo del protagonista, Ebenezer Scrooge, un misantropo e avaro uomo d’affari che, nella Londra del XIX secolo, riceve la visita dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro nel tentativo di salvarsi da un aldilà di tormenti.