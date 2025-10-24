Ebenezer: A Christmas Carol, Johnny Depp reciterà nel film

Sono in corso le trattative finali per l'adattamento del classico racconto natalizio di Charles Dickens, che sarà diretto dal regista Ti West e che dovrebbe uscire nel novembre 2026. L'attore dovrebbe interpretare il misantropo e avaro uomo d’affari che riceve la visita dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro
Johnny Depp è in trattative finali per recitare nel film di Paramount Pictures Ebenezer: A Christmas Carol, un adattamento del classico racconto natalizio di Charles Dickens. Il regista statunitense Ti West (Pearl e Maxxxine) dirigerà la pellicola sulla base della sceneggiatura di Nathaniel Halpern (Loop e Legion), mentre l’attrice Andrea Riseborough (Oblivion e To Leslie) sarà la co-protagonista. Ancora, Emma Watts sarà la produttrice, mentre Stephen Deuters e Jason Forman saranno i produttori esecutivi. Se l’accordo si concluderà, lo studio di produzione intende far uscire il progetto il 13 novembre 2026. Depp dovrebbe interpretare il ruolo del protagonista, Ebenezer Scrooge, un misantropo e avaro uomo d’affari che, nella Londra del XIX secolo, riceve la visita dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro nel tentativo di salvarsi da un aldilà di tormenti.
LA RINASCITA DI JOHNNY DEPP
Il personaggio di Ebenezer Scrooge ha fatto parte del cinema natalizio per decenni, a partire dall’adattamento classico del 1951 con Alastair Sim, passando per S.O.S. fantasmi del 1988 con Bill Murray, fino a Festa in casa Muppet del 1992 con Michael Caine e a A Christmas Carol del 2009 con Jim Carrey. Anche Robert Eggers, regista del film Nosferatu, sta sviluppando la sua versione della storia presso la Warner Bros., con Willem Dafoe nel ruolo del protagonista. Per Johnny Depp, la partecipazione a Ebenezer: A Christmas Carol rappresenterebbe il suo primo ruolo in un grande studio di produzione dopo Animali fantastici: I crimini di Grindelwald del 2018. L’attore era stato infatti allontanato dal franchise dopo aver perso una causa per diffamazione contro il tabloid britannico The Sun, che nel 2018 l’aveva definito un “picchiatore di mogli” dopo le accuse di violenza domestica che aveva ricevuto dall’ex moglie Amber Heard. Nel 2022, nel corso di un altro processo negli Stati Uniti, sia Depp che Heard erano stati accusati di essersi diffamati a vicenda. Da allora, l’attore aveva girato alcuni film indipendenti, come Il caso Minamata del 2020 e Jeanne du Barry – La favorita del re del 2023 (che era stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023, quando l’attore aveva espresso la seguente opinione su Hollywood: “Non mi sento boicottato, perché non penso a Hollywood. Non sento più molto bisogno di Hollywood, non so voi"), e ha recentemente recitato nel thriller Day Drinker con Penélope Cruz, che dovrebbe uscire nel 2026. Inoltre, Depp ha girato anche il primo film dietro la cinepresa dopo The Brave del 1997, cioè Modì – Tre giorni sulle ali della follia del 2024 con Riccardo Scamarcio, Stephen Graham e Al Pacino.
IL CANTO DI NATALE DI CHARLES DICKENS
Il racconto Canto di Natale di Charles Dickens racconta la storia di Ebenezer Scrooge, un uomo avaro e freddo che disprezza il Natale e l’amore verso il prossimo. Nella notte della Vigilia, riceve la visita di tre spiriti del Passato, del Presente e del Futuro che gli mostrano le conseguenze della sua cattiveria. Scrooge si pente, cambia profondamente e diventa così generoso e gentile. Il racconto celebra i valori del Natale, della solidarietà e della redenzione personale.
