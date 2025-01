“Nosferatu” di Eggers, un film in cui i vampiri siamo noi

"Vuole ricordarci che alla fine di tutto non rimane altro che la morte. Non la speranza. E se ci facciamo caso, è quello che sta succedendo intorno a noi, nella vita di ogni giorno: la disperazione bruciante, l’ansia per il futuro; quanta sofferenza nelle notizie quotidiane", spiega Gabriella Giliberti, critica cinematografica e autrice, di “Love song for a vampire", libro in cui racconta il valore simbolico e la forza immaginifica della figura del vampiro