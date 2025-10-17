Jim Carrey potrebbe recitare nel live-action The Jetsons - I pronipoti

La star di Hollywood è pronta a tornare sul grande schermo: è in trattative per interpretare George Jetson nella commedia live-action, sviluppata da Hanna-Barbera Studios Europe. Il progetto rappresenta per lui un potenziale ritorno alla commedia dopo anni lontano dalle produzioni di questo tipo



Jim Carrey sta per tornare: la star di Hollywood è in trattative per recitare nel live-action The Jetsons. Il divo dovrebbe calarsi nei panni di George Jetson nella commedia live-action, sviluppata da Hanna-Barbera Studios Europe. La notizia, diffusa dal magazine statunitense Variety, conferma che l’attore canadese è attualmente in trattative con Warner Bros. Discovery per assumere il ruolo del celebre capofamiglia futuristico. Il progetto The Jetsons (che per il mercato italiano potrebbe intitolarsi I pronipoti, come accaduto per la storica serie animata da cui questo film trae origine) sarà diretto da Josh Greenbaum, già regista della commedia Barb and Star Go to Vista Del Mar, e rappresenta per Carrey un potenziale ritorno alla commedia dopo anni lontano dalle produzioni di questo tipo.

Un progetto tra nostalgia e satira futuristica Il film, sviluppato da Hanna-Barbera Studios Europe, promette di conservare il tono satirico che rese celebre la serie originale, trasmessa per la prima volta nel 1962. Ambientata in un mondo retrofuturistico fatto di automobili volanti, robot domestici e tecnologia spinta, The Jetsons era una visione ironica e ottimista del futuro secondo gli anni Sessanta. In Italia, la serie arrivò con il titolo I pronipoti, conquistando anche il pubblico televisivo europeo. La sceneggiatura del film live-action è firmata da Matt Lieberman, autore di Free Guy, mentre la produzione è curata da Rideback, lo stesso studio dietro The Lego Movie. Approfondimento Jim Carrey avrebbe dovuto essere Lupin in un film mai realizzato

Carrey, il volto perfetto per il capofamiglia Jetson Se le trattative dovessero andare a buon fine, Jim Carrey interpreterà George Jetson, il padre della famiglia protagonista, alle prese con le sfide quotidiane di una società ipertecnologica. Il pubblico e gli addetti ai lavori accolgono con entusiasmo l’ipotesi di vedere l’attore canadese nel ruolo, ritenendolo il candidato ideale per dare vita a un personaggio comico e surreale come George Jetson. Con film cult come The Mask, Ace Ventura e The Truman Show, Carrey ha infatti costruito una carriera fondata sull’energia, la fisicità e l’ironia, qualità che sembrano perfettamente in linea con lo spirito della serie. Approfondimento Il Grinch, Jim Carrey vorrebbe realizzare il sequel

Le origini di The Jetsons e i tentativi di adattamento The Jetsons è nata nel 1962 come risposta “spaziale” alla sitcom animata The Flintstones. Creata da Hanna-Barbera, raccontava la vita quotidiana della famiglia Jetson — George, la moglie Jane, i figli Judy ed Elroy e il cane Astro — nella città sospesa di Orbit City, un mondo in cui comunicazioni video, robot domestici e auto volanti rappresentavano l’avanguardia tecnologica. Il franchise ha conosciuto vari tentativi di rilancio nel corso dei decenni. L’ultimo film d’animazione, Jetsons: The Movie, risale al 1990, ma già in passato erano stati avviati senza successo diversi progetti di adattamento: una versione del 2003 diretta da Adam Shankman, un film in CGI del 2007 affidato a Robert Rodriguez e un nuovo tentativo animato nel 2017. Approfondimento Jim Carrey parla di un possibile ritiro: "Ho fatto abbastanza"

Nuovi nomi per la regia e la sceneggiatura Parallelamente, Variety ha confermato che anche Colin Trevorrow, regista di Jurassic World Dominion, è in trattative con Warner Bros. Pictures per dirigere una versione cinematografica di The Jetsons, affiancato dallo sceneggiatore Joe Epstein. Sebbene non siano ancora stati diffusi dettagli sulla trama, l’idea di riportare sullo schermo la famiglia Jetson continua ad attirare l’interesse dell’industria cinematografica, desiderosa di rinnovare un classico senza tradirne l’identità. Tornando a Trevorrow, prima di Jurassic World Dominion, aveva firmato la regia di The Book of Henry, Jurassic World e del film indipendente Safety Not Guaranteed. Con lui e con Carrey coinvolti nel progetto, Warner Bros. sembra intenzionata a rilanciare in grande stile un titolo simbolo dell’immaginario animato del Novecento, trasformandolo in una commedia live-action che ambisce a coniugare memoria, tecnologia e satira. Approfondimento Il Grinch 2, Jim Carrey commenta le voci sul possibile sequel

Tra passato e futuro della carriera di Carrey Negli ultimi anni Jim Carrey ha ridotto le sue apparizioni sul grande schermo, dopo aver interpretato personaggi iconici come il Grinch in How the Grinch Stole Christmas e il villain Dr. Robotnik nei film Sonic the Hedgehog e nei due sequel successivi. L’attore, noto per la sua capacità di fondere comicità e introspezione, sembra ora pronto a tornare protagonista in una produzione che unisce ironia, nostalgia e riflessione sul futuro. Approfondimento "Se mi lasci ti cancello" compie 20 anni, le curiosità sul film cult

