Il Grinch 2, Jim Carrey commenta le voci sul possibile sequel

Cinema

L’attore è nato il 17 gennaio 1962. Inizia come comico nei club quando a 16 anni si trasferisce a Los Angeles dal Canada. Dopo piccole parti in televisione, viene notato dai registi di Hollywood: la consacrazione nel 1994 con Ace Ventura e The Mask. Dai ruoli comici e demenziali a quelli drammatici e thriller, ecco la sua carriera (in cui ha vinto anche due Golden Globe)