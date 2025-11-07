Johnny Depp debutta come artista a Milano

La galleria di Via Nerino ospita due nature morte emozionanti che svelano un altro lato della personalità del divo di Hollywood che da sempre si dedica anche alla pittura ma che fino a qualche anno fa ha tenuto nascoste le opere nel suo atelier privato

Le opere di Johnny Depp pittore sono sbarcate a Milano presso gli spazi della Deodato Arte Gallery, specializzata in arte moderna e contemporanea, che dal 6 novembre, ospita nelle sue collezioni due serie a tiratura limitata, autografate a mano dalla star hollywoodiana.

Si intitolano “Study I” e “Study II” e fanno parte della serie “Yesterday’s Flowers”, nature morte su carta Somerset che rivelano un lato inedito dell'idea di bellezza e rinascita di un artista che non smette mai di sorprendere il suo pubblico.

I fiori dipinti, simbolo di memoria e bellezza Il talento di Johhny Depp è così vasto da non poter essere contenuto solo dal grande schermo, lo sanno i suoi ammiratori che da anni hanno l'opportunità di vedere l'attore esibirsi anche su altri palcoscenici, quelli musicali, dove si esibisce con le sue band (oggi è attivo con gli Hollywood Vampires che si sono esibiti in Italia l'ultima volta nel 2023).

Da sempre Depp ha dimostrato interesse e attitudine per l'arte figurativa ma le sue opere, celate al pubblico nel suo atelier, sono venute fuori solo da qualche anno.

Gli estimatori italiani e il pubblico internazionale di passaggio a Milano potranno apprezzare da vicino le due nature morte realizzate dalla star di Pirati dei Caraibi, opere pittoriche che colpiscono per la tecnica impiegata e per il messaggio, carico di bellezza e speranza.

I soggetti, fiori recisi che rivelano la propensione neo-espressionista dell'autore, si stagliano su uno sfondo monocromatico. La scelta del rosa pesca e dell'azzurro vivo per lo sfondo, oltre alla tonalità vivace dei boccioli, esprime una singolare vitalità.

La natura sembra emergere dalle crepe della pittura.

Per i galleristi milanesi, le opere sono esempio di memoria e bellezza che resistono al cambiamento. Arte che racconta speranza e rinascita, un istinto probabilmente vivo nell'animo dell'autore. Leggi anche Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow visita bambini malati a Madrid

La mostra a Ny e a Tokyo del 2024 Johnny Depp ha mostrato al pubblico per la prima volta i suoi quadri e ritratti nel 2022. "Friends & Heroes", una raccolta di ritratti di artisti ed amici, era piaciuta anche alla critica a stelle e strisce che aveva individuato un tratto autentico e peculiare nelle opere della star del cinema.

Nel 2024 prima a Manhattan e poi a Tokyo, una serie di opere a tema misto di Depp sono state al centro della mostra "A Bunch of Stuff", che conteneva anche realizzazioni d'archivio.

Depp sperimenta da anni con la pittura ma anche con la tecnica del collage, della serigrafia e del disegno. L'arte è protagonista di molti contenuti recenti pubblicati sul profilo Instagram ufficiale della star che conta oltre ventinove milioni di follower.