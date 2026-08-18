Ghost Rider, il film Marvel con Ryan Gosling uscirà nel 2028

Nella pellicola diretta da Shawn Levy e in arrivo il 28 luglio 2028, l’attore riprende il ruolo dello Spirito della Vendetta, in precedenza invece interpretato da Nicolas Cage in altre due pellicole
Il film Ghost Rider con Ryan Gosling uscirà nei cinema il 28 luglio 2028. Si tratta della terza pellicola Marvel in arrivo tra due anni, quando nelle sale approderanno anche Black Panther 3 il 15 dicembre 2028 e il nuovo film della saga di X-Men, ancora senza titolo, il 5 maggio 2028. Un altro film Marvel, altrettanto senza titolo, è poi previsto per il 9 novembre 2029. Gli aggiornamenti sui titoli sono stati condivisi lo scorso fine settimana durante l’evento D23 per i fan Disney. Il ruolo di Gosling era stato già annunciato lo scorso luglio al Comic-Con. Nella pellicola Ghost Rider, diretta da Shawn Levy e scritta da Jonathan Tropper (lo sceneggiatore di Star Wars: Starfighter), l’attore riprende il ruolo dello Spirito della Vendetta, in precedenza interpretato da Nicolas Cage nei film Ghost Rider (2007) e Ghost Rider – Spirito di Vendetta (2012).
LO SPIRITO DELLA VENDETTA
Alla fine di luglio 2026, il dirigente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva annunciato dal palco della Hall H del San Diego Comic-Con che Ryan Gosling avrebbe interpretato il ruolo del protagonista nel nuovo film Ghost Rider. Il regista Shawn Levy ha già diretto la pellicola campione d’incassi Deadpool & Wolverine e ha recentemente collaborato con l’attore nel film Star Wars: Starfighter, che uscirà nei cinema il 28 maggio 2027. "Mi ritrovo con un sacco di ricordi qui, perché ero qui due anni fa quando abbiamo presentato Deadpool & Wolverine", aveva dichiarato durante l’evento. "Non dimenticherò mai quella sera, perché mi hanno presentato ai fan migliori. Gosling è davvero fantastico. Lo dico con immenso rispetto. L'anno scorso abbiamo passato molto tempo a lavorare su Starfighter, e quando Ryan ha iniziato a parlare di questo personaggio, ho pensato: “Fratello, cogliamo l'occasione”. Ci vediamo nel 2028!”. Ora, Gosling sarà il secondo attore a interpretare il personaggio dello Spirito della Vendetta, che aveva già avuto il volto di Nicolas Cage nelle pellicole Sony Ghost Rider (2007) e Ghost Rider – Spirito di Vendetta (2012). Nel primo, lo stuntman motociclista Johnny Blaze vende l’anima al diavolo Mefistofele per curare il cancro del padre. Mediante il patto, Mefistofele guarisce il padre di Johnny, che però muore comunque in un incidente durante un’acrobazia. Johnny si lega allora a un demone soprannaturale chiamato Spirito della Vendetta, in grado di trasformarsi in un motociclista scheletrico e fiammeggiante che possiede anche una forza sovrumana, brandisce fruste infuocate a catena e può costringere con lo Sguardo di Penitenza le persone a provare il dolore emotivo che a loro volta hanno inflitto ad altri. L’attore Gabriel Luna ha invece interpretato Robbie Reyes nella serie tv Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.. Luna avrebbe dovuto riprendere il ruolo anche in un’altra serie stand-alone, ma il progetto era stato infine abbandonato nel 2019.
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LE PROSSIME USCITE, DA COCO 2 A TANGLED
Le uscite annunciate in occasione dell’evento D23 di Disney includono anche il film d’animazione Ghost Market di Pixar, che uscirà nei cinema il 10 marzo 2028, il film d’animazione Coco 2, che uscirà nelle sale il 21 novembre 2029, il remake live-action Tangled del film d'animazione Rapunzel – L’intreccio della torre, che arriverà nei cinema il 31 marzo 2028, il film d’animazione Clay, previsto per il 22 novembre 2028, e il film horror Monitor, che arriverà il 16 aprile 2027.
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La star canadese, che oggi 12 novembre spegne 44 candeline, è reduce da una stagione incredibile caratterizzata da ruoli che hanno contribuito ad accrescere la sua fama presso il grande pubblico. Attivo sul piccolo e grande schermo da oltre trent'anni, ha iniziato col 'Mickey Mouse Club' accumulando ben tre candidature all'Oscar per la partecipazione a titoli di successo, da 'La la Land' a 'Barbie'. Tanti i cult nella sua filmografia, che spazia dalla commedia alla fantascienza, da 'Blade Runner 2049' a 'Drive'