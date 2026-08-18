Ghost Rider, il film Marvel con Ryan Gosling uscirà nel 2028

LO SPIRITO DELLA VENDETTA

Alla fine di luglio 2026, il dirigente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva annunciato dal palco della Hall H del San Diego Comic-Con che Ryan Gosling avrebbe interpretato il ruolo del protagonista nel nuovo film Ghost Rider. Il regista Shawn Levy ha già diretto la pellicola campione d’incassi Deadpool & Wolverine e ha recentemente collaborato con l’attore nel film Star Wars: Starfighter, che uscirà nei cinema il 28 maggio 2027. "Mi ritrovo con un sacco di ricordi qui, perché ero qui due anni fa quando abbiamo presentato Deadpool & Wolverine", aveva dichiarato durante l’evento. "Non dimenticherò mai quella sera, perché mi hanno presentato ai fan migliori. Gosling è davvero fantastico. Lo dico con immenso rispetto. L'anno scorso abbiamo passato molto tempo a lavorare su Starfighter, e quando Ryan ha iniziato a parlare di questo personaggio, ho pensato: “Fratello, cogliamo l'occasione”. Ci vediamo nel 2028!”. Ora, Gosling sarà il secondo attore a interpretare il personaggio dello Spirito della Vendetta, che aveva già avuto il volto di Nicolas Cage nelle pellicole Sony Ghost Rider (2007) e Ghost Rider – Spirito di Vendetta (2012). Nel primo, lo stuntman motociclista Johnny Blaze vende l’anima al diavolo Mefistofele per curare il cancro del padre. Mediante il patto, Mefistofele guarisce il padre di Johnny, che però muore comunque in un incidente durante un’acrobazia. Johnny si lega allora a un demone soprannaturale chiamato Spirito della Vendetta, in grado di trasformarsi in un motociclista scheletrico e fiammeggiante che possiede anche una forza sovrumana, brandisce fruste infuocate a catena e può costringere con lo Sguardo di Penitenza le persone a provare il dolore emotivo che a loro volta hanno inflitto ad altri. L’attore Gabriel Luna ha invece interpretato Robbie Reyes nella serie tv Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.. Luna avrebbe dovuto riprendere il ruolo anche in un’altra serie stand-alone, ma il progetto era stato infine abbandonato nel 2019.