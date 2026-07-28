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Tyla, annunciato il tour mondiale: tutte le date

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Venerdì 24 luglio Tyla ha pubblicato il nuovo album A*Pop. Tra le canzoni più celebri dell'artista sudafricana troviamo Chanel, Push 2 Start e She Did It Again in collaborazione con Zara Larsson

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Il 12 ottobre Tyla darà il via al tour mondiale con il concerto in programma a Parigi. Previsti appuntamenti in numerose nazioni: dal Belgio alla Nigeria passando per la Svezia, la Norvegia e gli Stati Uniti d’America. Venerdì 24 luglio l’artista sudafricana ha pubblicato il suo nuovo album A*Pop.

tyla, le date della tournée mondiale

Nel 2023 l’artista sudafricana si è affermata con il brano Water, arrivato nella Top 10 della classifica statunitense Billboard Hot 100. Tra le sue canzoni più popolari troviamo sicuramente Chanel e Push 2 Start. Nel marzo del 2024 la cantante ha pubblicato il suo primo album riscuotendo ottimi consensi.

 

Ora, l’artista ha lanciato A*Pop contenete anche la hit She Did It Again con Zara Larsson, reduce dal grande successo del disco Midnight Sun. Il videoclip della canzone ha superato venti milioni di visualizzazioni su YouTube. Spazio anche ad altre collaborazioni: da When I'm with You con Lisa a Nice Guy con Cardi B passando per Talk to Me con Damiano David (FOTO) e Nile Rodgers. Inoltre, nel corso degli anni l’artista ha ricevuto numerosi riconoscimenti, ricordiamo le due statuette vinte nella categoria Best African Music Performance ai Grammy Awards 2024 e 2026.

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Dopo l’uscita del suo ultimo album, Tyla (FOTO) ha annunciato la tournée mondiale in partenza a ottobre. Previsti concerti in numerose città: da Amsterdam a Los Angeles passando per Manchester, Stoccolma, Oslo e Copenaghen. Questo il calendario con tutte le date:

  • 12 ottobre — Paris, FR
  • 13 ottobre — Amsterdam, NL
  • 15 ottobre — London, UK
  • 18 ottobre — Glasgow, UK
  • 19 ottobre — Manchester, UK
  • 22 ottobre — Brussels, BE
  • 24 ottobre — Dusseldorf, DE
  • 25 ottobre — Frankfurt, DE
  • 27 ottobre — Berlin, DE
  • 29 ottobre — Stockholm, SE
  • 30 ottobre — Oslo, NO
  • 1° novembre — Copenhagen, DK
  • 12 novembre — Wheatland, CA
  • 13 novembre — San Francisco, CA
  • 15 novembre — Vancouver, BC
  • 17 novembre — Seattle, WA
  • 20 novembre — Denver, CO
  • 22 novembre — Chicago, IL
  • 25 novembre — Boston, MA
  • 26 novembre — Toronto, ON
  • 28 novembre — Brooklyn, NY
  • 2 dicembre — Washington, DC
  • 5 dicembre — Tampa, FL
  • 6 dicembre — Atlanta, GA
  • 9 dicembre — Irving, TX
  • 10 dicembre — Houston, TX
  • 11 dicembre — Austin, TX
  • 14 dicembre — Phoenix, AZ
  • 15 dicembre — San Diego, CA
  • 16 dicembre — Los Angeles, CA
  • 19 dicembre— Las Vegas, NV
  • 22 dicembre — Lagos, Nigeria
  • 4 gennaio — Cape Town, South Africa
  • 9 gennaio — Johannesburg, South Africa

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