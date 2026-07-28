Giorgia a Roccella Jonica, la possibile scaletta del concerto

Nel novembre dello scorso anno Giorgia ha pubblicato il suo ultimo album G, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. All’interno anche la canzone La cura per me presentata in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo
Terzultimo appuntamento con il tour estivo di Giorgia. Sabato 1° agosto la voce di Golpe sarà in concerto a Roccella Jonica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
giorgia a roccella jonica, la possibile scaletta
Il 1° agosto Giorgia porterà la sua musica sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.30. Al momento massimo riserbo sulla scaletta, attesi i grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album G, uscito nel novembre dello scorso anno e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 19 marzo al concerto al Palaflorio di Bari:
- L’unica / I Feel Love / Senza confine
- E c’è ancora mare / Il cielo in una stanza
- Gocce di memoria
- Vivi davvero
- Carillon
- Oronero
- Corpi celesti / Purple Rain
- Come saprei
- Sabbie mobili
- Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
- Spirito libero / I feel for you
- Paradossale
- Io fra tanti
- Se mi vuoi
- Girasole
- Scelgo ancora te / True Colors / Human Nature
- La gatta (sul tetto)
- Di sole e d’azzurro
- Come neve
- Tra le lune e le dune / Remember the time / Il mio giorno migliore / We Found Love
- La cura per me
- Tu mi porti su
- E poi
- Golpe
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Dopo il concerto a Roccella Jonica, lunedì 3 agosto Giorgia proseguirà la tournée con lo spettacolo in programma a Santa Maria del Cedro. Chiusura prevista il 6 agosto a Ostuni. A settembre l’artista tornerà in concerto con i cinque appuntamenti live in scena nelle città di Jesolo, Caserta, Roma, Verona e Milano. Questo il calendario con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 3 agosto, Santa Maria del Cedro
- 6 agosto, Ostuni
- 17 settembre, Jesolo - Palazzo del Turismo
- 21 settembre, Caserta - Reggia di Caserta
- 24 settembre - Roma - Palazzo dello Sport
- 28 settembre, Verona - Arena di Verona
- 3 ottobre, Milano - Unipol Dome
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