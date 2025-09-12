Damiano David, uscita la nuova canzone Talk to Me: testo e significato

Il 12 settembre 2025, ossia oggi, segna l’arrivo di un nuovo capitolo nella carriera solista del frontman dei Måneskin. Con il singolo appena uscito, il cantante italiano più ascoltato a livello mondiale sceglie di affiancarsi a due nomi di grande prestigio: la star sudafricana Tyla, premiata con un Grammy Award, e l’icona della chitarra funk Nile Rodgers. Il brano si presenta come un incontro di stili e sensibilità, fondendo pop, urban e funk in un mix dal carattere immediato e travolgente
È uscita oggi, venerdì 12 settembre 2025, la nuova canzone di Damiano David, dal titolo Talk to Me.
La giornata di oggi segna dunque l’arrivo di un nuovo capitolo nella carriera solista del frontman dei Måneskin.
Con il singolo appena uscito, il cantante italiano più ascoltato a livello mondiale sceglie di affiancarsi a due nomi di grande prestigio: la star sudafricana Tyla, premiata con un Grammy Award, e l’icona della chitarra funk Nile Rodgers. Il brano si presenta come un incontro di stili e sensibilità, fondendo pop, urban e funk in un mix dal carattere immediato e travolgente.
Di seguito trovate il testo integrale nella versione originale, ossia in inglese, seguito poi dalla traduzione in italiano delle parole.
Nei seguenti paragrafi trovate anche il significato tra le righe della canzone firmata da Damiano David assieme a Tyla e Nile Rodgers.
In fondo a questo articolo, trovate il box per ascoltare il brano Talk to me, basta schiacciare il tasto "play".
Il testo in inglese di Talk to me
[Verse 1: Damiano David]
You look like someone I know
Pretty like a picture
Dangerous as a dagger
I know l've been here before
There's something so familiar
Guess I'm going with ya
[Pre-Chorus: Damiano David]
Eh, oh, do I really wanna know
If you're ever gonna let me go?
[Chorus: Damiano David]
I know you're gonna call me crazy
It's not the first time l've called you baby
And every time you touch my body
It's like you ripped out my heart already
[Post-Chorus]
Come talk to me, I don't care
For you I wanna be heartless
You run your hands through my hair
And I forget I don't want this
Come talk to me, I don't care
For you I wanna be heartless
You'll tear my heart out again
But I'll feel alive, I'll feel alive, yeah
[Verse 2: Tyla]
One taste already enough
Think that l'm addicted
Sure you're gonna kill me
Love is the sweetest drug (Drug)
But nothing is delicious like your manipulation
[Pre-Chorus: Damiano David & Tyla]
Eh, oh
Do I really wanna know?
I'll go wherever you wanna go
I know you've got control
(Control, you do)
[Chorus: Damiano David & Tyla]
I know you're gonna call me crazy
It's not the first time I call you baby
And every time you touch my body
It's like you've ripped up my heart already
[Post-Chorus: Damiano David & Tyla]
Come talk to me, I don't care
For you l wanna be heartless
You run your hands through my hair
And I forget I don't want this
Come talk to me, I don't care
For you l wanna be heartless
You'll tear my heart out again
But l'll feel alive, I'll feel alive, yeah
[Bridge: Damiano David & Tyla]
'Cause I, I can't get you off my mind
Oh, l've, I've done this a thousand times
Oh
(Da-da, da-da, da-da, darling)
(Da-da, da-da, da-da, baby)
(Da-da, da-da, da-da, darling)
(Da-da, da-da, da-da)
[Outro: Damiano David & Tyla]
Come talk to me, I don't care
For you I wanna be heartless
You run your hands through my hair
And I forget I don't want this
Come talk to me, I don't care
For you I wanna be heartless
You'll tear my heart out again
But I'll feel alive, I'll feel alive, yeah
La traduzione in italiano del testo
[Strofa 1: Damiano David]
Sembri qualcuno che conosco
Bella come un ritratto
Pericolosa come una lama
So di esserci già stato prima
C’è qualcosa di così familiare
Credo che verrò con te
[Pre-Ritornello: Damiano David]
Eh, oh, voglio davvero sapere
Se un giorno mi lascerai andare?
[Ritornello: Damiano David]
So che mi chiamerai pazzo
Non è la prima volta che ti chiamo “amore”
E ogni volta che sfiori il mio corpo
È come se mi avessi già strappato il cuore
[Post-Ritornello]
Vieni a parlarmi, non mi importa
Per te voglio essere senza cuore
Scorri le tue mani tra i miei capelli
E dimentico che non lo voglio
Vieni a parlarmi, non mi importa
Per te voglio essere senza cuore
Mi strapperai di nuovo il cuore
Ma mi sentirò vivo, mi sentirò vivo, sì
[Strofa 2: Tyla]
Un assaggio è già abbastanza
Credo di essere dipendente
Di sicuro mi distruggerai
L’amore è la droga più dolce (droga)
Ma nulla è delizioso quanto la tua manipolazione
[Pre-Ritornello: Damiano David & Tyla]
Eh, oh
Voglio davvero sapere?
Andrò ovunque tu voglia andare
So che hai il controllo
(Il controllo, ce l’hai tu)
[Ritornello: Damiano David & Tyla]
So che mi chiamerai pazzo
Non è la prima volta che ti chiamo “amore”
E ogni volta che sfiori il mio corpo
È come se mi avessi già strappato il cuore
[Post-Ritornello: Damiano David & Tyla]
Vieni a parlarmi, non mi importa
Per te voglio essere senza cuore
Scorri le tue mani tra i miei capelli
E dimentico che non lo voglio
Vieni a parlarmi, non mi importa
Per te voglio essere senza cuore
Mi strapperai di nuovo il cuore
Ma mi sentirò vivo, mi sentirò vivo, sì
[Bridge: Damiano David & Tyla]
Perché io, io non riesco a toglierti dalla testa
Oh, l’ho già fatto mille volte
Oh
(Da-da, da-da, da-da, amore)
(Da-da, da-da, da-da, baby)
(Da-da, da-da, da-da, amore)
(Da-da, da-da, da-da)
[Outro: Damiano David & Tyla]
Vieni a parlarmi, non mi importa
Per te voglio essere senza cuore
Scorri le tue mani tra i miei capelli
E dimentico che non lo voglio
Vieni a parlarmi, non mi importa
Per te voglio essere senza cuore
Mi strapperai di nuovo il cuore
Ma mi sentirò vivo, mi sentirò vivo, sì
La collaborazione e il ritorno dopo Funny Little Fears
Dopo aver conquistato il pubblico internazionale con l’album Funny Little Fears, Damiano David torna a sorprendere.
Questa volta non si limita a proseguire il suo percorso solista, ma apre la porta a una contaminazione artistica di respiro globale. Talk to Me nasce dall’unione tra tre mondi differenti: la potenza interpretativa di Damiano, la sensualità vocale di Tyla e la cifra stilistica inconfondibile della chitarra di Nile Rodgers. Il risultato è un brano che punta a unire energia, desiderio e intimità in un’unica dimensione sonora.
Un invito alla connessione
Il nucleo del pezzo Talk to Me ruota attorno alla necessità di comunicare e lasciarsi andare, trasformando la musica in un linguaggio universale.
La canzone diventa così un dialogo tra voce e strumenti, in cui emozione e fisicità si intrecciano. Ogni parola e ogni riff di chitarra si caricano di significato, evocando la tensione tra attrazione e vulnerabilità.
Il significato della canzone
Talk to Me mette in scena un intreccio complesso di emozioni contrastanti, in cui la tensione tra il desiderio di autenticità e l’irresistibile richiamo dell’attrazione diventa il fulcro narrativo della canzone. Il brano non si limita a raccontare una storia, ma la fa vivere attraverso una dinamica sonora che alterna intensità e delicatezza, creando un continuo gioco di seduzione e rivelazione.
L’alchimia tra Damiano David e Tyla emerge con chiarezza: le loro voci, cariche di sfumature e intenzioni diverse, si inseguono, si rispondono e infine si fondono in un dialogo intimo e vibrante, che amplifica il significato stesso del titolo. In questo intreccio vocale si inserisce la chitarra di Nile Rodgers, che con il suo inconfondibile tocco ritmico e incisivo non accompagna semplicemente la melodia, ma agisce come un terzo protagonista, dando al pezzo una profondità ulteriore e una dimensione quasi narrativa.
Gli stessi artisti hanno raccontato come Talk to Me sia nato da un impulso creativo immediato: un momento di ispirazione pura che ha dato vita a un brano intriso di energia spontanea, capace di trasmettere allo stesso tempo sensualità e raffinatezza. Questo equilibrio tra istinto e controllo, tra calore emotivo e cura estetica, contribuisce a rendere la traccia unica nel suo genere.
Con questo singolo, Damiano David non solo conferma il suo talento su scala internazionale, ma dimostra anche la capacità di costruire un linguaggio musicale che supera confini geografici e stilistici. La sua voce diventa uno strumento di connessione tra mondi diversi, rafforzando la sua posizione tra le figure più influenti e riconoscibili del panorama globale contemporaneo.
Video e distribuzione digitale
Nelle prossime ore il videoclip ufficiale di Talk to Me sarà pubblicato su YouTube e reso disponibile anche attraverso i canali abituali dell’artista.
Per chi preferisce lo streaming, l’audio ufficiale può già essere ascoltato su Spotify e sulle principali piattaforme musicali.
Di seguito potete ascoltare la canzone su Spotify.
