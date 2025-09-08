Damiano David ha registrato insieme a Nile Rodgers "Talk to me"

Damiano David sta per tornare. Il leader di Maneskin, per Talk To Me, ha collaborato con Tyla (Grammy Award© nella categoria Best African Music Performance 2024) e con la leggenda Nile Rodgers, che di Grammy ne ha vinti numerosi.

Cosa sappiamo su Talk To Me

Damiano David, che solo lo scorso maggio ha pubblicato l'album FUNNY Little FEARS, certificato in 9 Paesi e con oltre 800 milioni di stream globali, ha raccontato d'essere pieno d'ispirazione. Talk to me è nata così. Poi, il fatto che Nile Rodgers volesse lavorare al pezzo e impreziosirlo con la sua chitarra, ha reso tutto ancor più speciale. Non solo: Damiano, quando l'ha scritta, l'ha pensata come un duetto. Ecco perché, la partecipazione di Tyla, è arrivata al momento giusto.

"Realizzare questo brano insieme è stato divertente e molto stimolante, è bellissimo vedere come i nostri stili si siano uniti per creare qualcosa di così fresco ed elettrizzante. Abbiamo sperimentato, condiviso idee, e la canzone è nata in maniera molto naturale", ha raccontato Tyla. "Quando Damiano me l'ha mandata, mi sono innamorata della sua melodia nostalgica. L'ho subito sentita mia".

Nile Rogers, che la canzone l'ha ricevuta da Damiano e Tyla, ha confessato invece d'aver amato molto le vibes che gli ha trasmesso. "Ho voluto che la mia chitarra diventasse la terza voce di questo brano", ha detto.