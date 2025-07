Nile Rodgers e Chic al Lucca Summer Festival: la festa? È qui!

Le canzoni che più ascoltiamo da oltre quarant’anni? Le ha scritte o prodotte quasi tutte Nile Rodgers. Quelle che abbiamo ballato senza sosta al Lucca Summer Festival in un sabato italiano? Sempre di Nile Rodgers, uno dei pochissimi artisti in grado di trasformare la storica Piazza Napoleone in un enorme dancefloor, ancor prima di iniziare a suonare. Nella cittadina toscana, che da anni è teatro di uno dei Festival più partecipati in Italia, sabato 19 luglio è una serata molto attesa: Nile Rodgers e gli Chic, formazione che lui stesso ha creato e che negli anni è sempre stata sinonimo di musica vera e ben fatta (senza dimenticare suonata, e sempre dal vivo), tornano in concerto, per l’ultimo show del tour italiano di quest’anno.

Canzoni senza tempo, e musicisti eccezionali

Il pubblico è qui per lui, Nile, e per il suo portfolio di canzoni che hanno reso gli ultimi quarant’anni più belli e spensierati, e non solo dal punto di vista musicale. Puntualissimo e con la sua Hitmaker, chitarra che è il suo segno distintivo nonché quasi una migliore amica, sale sul palco con i suoi musicisti alle 21.30. Siete pronti a scatenarvi? È la prima frase che pronuncia al pubblico presente che, ancora prima di sentire la prima nota, abbandona le sedie e inizia a muoversi. Nessuno, e proprio nessuno, nel corso della serata riuscirà a stare fermo per più di due minuti: e tutto questo è grazie alle canzoni che, istante dopo istante Rodgers e la sua band suonano per circa due ore di concerto. Bravissime le coriste e tutti i musicisti, con un super bassista che smuove gli animi anche di chi si trova a qualche chilometro di distanza, in un altro punto della città. Il concerto è un viaggio nella musica degli ultimi anni, e Nile Rodgers, tra un brano e un altro, regala anche degli aneddoti relativi alla creazione di queste canzoni: sì, l’ingrediente segreto di Let’s Dance di David Bowie è proprio lui, ma anche di Like A Virgin di Madonna e di Get Lucky dei Daft Punk. E sono solo delle gocce nel mare magnum di successi che l’artista ha realizzato nel corso degli anni e che si ascoltano anche in questo concerto.

Nile Rodgers, e la musica suonata (per davvero)

Spesso ci chiediamo perché ci sono artisti che durano nel tempo e non prestano attenzione alle mode del momento, restando fedeli alla loro linea musicale. E che soprattutto continuano a riempire i concerti, anche senza necessariamente pubblicare nuovi brani o album. Ecco: forse il segreto è proprio non seguire le tendenze, e suonare, suonare, suonare. Qualche imperfezione (che è normale, e gli stessi artisti confermano che il concerto perfetto, senza errori, non c’è quasi mai, ma è proprio questa la caratteristica che fa di ogni show qualcosa di unico e irripetibile) non verrà mai superata da un live con basi preconfezionate. Nile Rodgers e gli Chic ne sono l’esempio perfetto: una band con un leader insuperabile e talentuosissimo, che scrive, canta e suona dal vivo. Ogni sera. Che fa divertire. Che sa raccontare. Perché anche ascoltare particolarità è bello, e si torna a casa con qualcosa di più. Anzi, come dicono gli Chic, si rientra a casa dopo aver vissuto Good Times. E ballato, tantissimo.