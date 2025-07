Nick Cave: da Mantova a Lucca, senza filtri

Ha scherzato con un padre e un figlio affacciati a un balcone, ha ironizzato sull’“interminabile” Higgs Boson Blues, ma ha anche lasciato libero il pathos in brani come O Children, I Need You e l’emotivo Papa Won’t Leave You, Henry. La serata si è chiusa con due omaggi — Avalanche di Leonard Cohen e Cosmic Dancer di T. Rex — e con il pubblico che ha intonato Into My Arms a cappella: un gesto di raccoglimento collettivo , sospeso tra grazia e silenzio.

A Mantova, in Piazza Sordello, Nick Cave ha trasformato la prima tappa italiana del Solo Tour in un’esperienza rara: intima, divertita, intensamente umana . Senza i Bad Seeds e senza scenografie imponenti, ha riportato le sue canzoni all’origine, «nella versione in cui le presentai per la prima volta ai Bad Seeds», come ha detto dal palco.

Nick Cave non ha bisogno di rumore per travolgerti. Gli bastano un pianoforte, una voce spezzata e il silenzio di una piazza pronta a implodere. Ieri sera a Mantova, e stasera a Lucca, l’artista australiano porta in scena non un concerto, ma un atto di fede laico . Nessuna band, nessun sipario. Solo lui, il contrabbasso discreto di Colin Greenwood (Radiohead) e una platea che assiste a qualcosa di più raro di un’esibizione: una confessione in diretta .

Non solo concerti: i Red Hand Files e il potere della connessione

Chi conosce Nick Cave oggi, lo conosce anche attraverso le sue canzoni. Ma chi lo capisce davvero, lo ha incontrato in uno spazio molto più silenzioso: i Red Hand Files. Dal 2018 risponde, una lettera alla volta, ai suoi fan. Più di 250 risposte a oggi, su oltre 60.000 ricevute. Nessun filtro, nessun ufficio stampa. Solo Cave che si rivolge direttamente a chi gli scrive, parlando di lutto, di fede, di amore, di bellezza, della vita che si sgretola e si ricostruisce.

Dopo aver perso due figli – Arthur nel 2015, Jethro nel 2022 – sono stati i fan a salvarlo. Lui stesso lo ha ammesso: quel dialogo epistolare settimanale gli ha rivelato parti di sé che non sapeva nemmeno esistessero. "È un esercizio spirituale", ha detto. "Mi costringe a dedicare tempo alla parte migliore e più compassionevole di me".

E così, stasera a Lucca, chi sarà sotto il palco non vedrà solo un cantautore. Vedrà un uomo che ha imparato a mettere al centro la fragilità, a trasformare la perdita in presenza, e il dolore in bellezza condivisa. Non è solo musica. È un modo di stare al mondo, e di difenderlo, come ha scritto a un ragazzo:

“Absorb into yourself the world’s full richness and goodness and fun and genius… then watch that world continue to pour itself into you in gratitude.” ("Assorbi in te tutta la ricchezza, la bontà, il divertimento e il genio del mondo… e poi osserva quel mondo continuare a riversarsi in te, colmo di gratitudine.")

Ecco perché, stasera, non si va solo ad ascoltare Nick Cave. Si va a ricordare perché vale ancora la pena sentire e sentirlo.