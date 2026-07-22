Spider-Man: Brand New Day, il trailer finale. VIDEO

A una settimana dal debutto sul grande schermo, Marvel Studios e Sony Pictures lanciano in rete un ultimo trailer di Spider-Man: Brand New Day, pellicola che vede il ritorno di Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno, al cinema in Italia dal 29 luglio.

La clip, un montaggio lungo due minuti e mezzo, svela nuovi scenari e nuovi pericoli per l'eroe ma ha principalmente la funzione di ricordare al pubblico dove eravamo rimasti.

Sono passati oltre quattro anni da Spider-Man: No Way Home e Peter Parker è alle prese con le conseguenze della durissima decisione presa al termine di quella avventura.

Tutti hanno dimenticato chi è e cosa ha fatto. Lui può ricominciare ma ha perso i suoi amici, MJ e Ned, ovvero, Zendaya e Jacob Batalon, che vediamo nella clip.

Bruce Banner è Hulk

Come già era accaduto negli ultimi film di Spider-Man, la pellicola sarà un mix di azione, spettacolo ed emozioni.

Anche se non conosciamo i dettagli della trama, rimasta top secret per volontà della produzione che ha rilasciato una sinossi che lascia intatta la curiosità per gli sviluppi della storia, immaginiamo che Spider-Man: Brand New Day sarà un film che toccherà i sentimenti del pubblico, coinvolto nel dramma personale di Peter Parker, rimasto solo.

Il nuovo giorno a cui fa riferimento il titolo spalanca le porte a uno scenario tutto nuovo. Peter riprende la sua vita ma senza amore e senza il supporto degli amici, tutto sembra scolorito.

Anche i suoi poteri stanno mutando e il ragazzo non si riconosce.

I trailer già pubblicati anticipavano l'incontro tra Peter e Bruce Banner (Mark Ruffalo), l'unico in grado di spiegare al ragazzo perché le sue capacità stanno cambiando.

Nel nuovo montaggio Banner è Hulk, una versione molto aggressiva del mostro verde. La clip non dice di più di quello che è certemente uno scontro, una delle tante possibilità in un Multiverso che per Peter è sempre più pericoloso.

Al fianco di MJ (Zendaya)

"Forse la mia responsabilità è questa: vivere da solo con la verità", dice Holland nella clip, dopo aver ripercorso i momenti più belli e più brutti del suo passato.

Aveva promesso ai suoi amici che sarebbe tornato a cercarli per spiegare cosa era successo. Avrebbe protetto MJ sempre, perché la ama.

Deve ricominciare. C'è un nuovo pericolo in città, una minaccia invisibile che solo lui, apprendiamo, è in grado di percepire.

Così si copre il volto con la maschera dell'Uomo Ragno e torna a svolazzare tra i palazzi e i grattacieli di Manhattan.



Spider-Man: Brand New Day vede il ritorno sullo schermo del cast principale degli ultimi tre film con Tom Holland nei panni del protagonista e diverse new entry di peso, tra cui Jon Bernthal nei panni di Punisher e Sadie Sink, interprete di un personaggio la cui identità non è stata svelata.

Il cast è impegnato col tour promozionale della pellicola. Qualche giorno fa ha posato proprio a New York, qui le foto.