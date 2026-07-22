Spider-Man: Brand New Day, il trailer finale. VIDEO

Spider-Man: Brand New Day, il trailer finale mostra il viaggio di Peter Parker. VIDEOCinema
L'ultimo trailer prima dell'uscita nelle sale del quarto capitolo cinematografico delle avventure dell'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland mostra le conseguenze delle scelte dell'eroe, adesso costretto a una vita solitaria. Tra le anticipazioni, lo scontro con una versione con Hulk (Mark Ruffalo) particolarmente aggressiva. Spider-Man: Brand New Day arriva al cinema il 29 luglio.
A una settimana dal debutto sul grande schermo, Marvel Studios e Sony Pictures lanciano in rete un ultimo trailer di Spider-Man: Brand New Day, pellicola che vede il ritorno di Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno, al cinema in Italia dal 29 luglio.
La clip, un montaggio lungo due minuti e mezzo, svela nuovi scenari e nuovi pericoli per l'eroe ma ha principalmente la funzione di ricordare al pubblico dove eravamo rimasti.
Sono passati oltre quattro anni da Spider-Man: No Way Home e Peter Parker è alle prese con le conseguenze della durissima decisione presa al termine di quella avventura.
Tutti hanno dimenticato chi è e cosa ha fatto. Lui può ricominciare ma ha perso i suoi amici, MJ e Ned, ovvero, Zendaya e Jacob Batalon, che vediamo nella clip.
Bruce Banner è Hulk
Come già era accaduto negli ultimi film di Spider-Man, la pellicola sarà un mix di azione, spettacolo ed emozioni.
Anche se non conosciamo i dettagli della trama, rimasta top secret per volontà della produzione che ha rilasciato una sinossi che lascia intatta la curiosità per gli sviluppi della storia, immaginiamo che Spider-Man: Brand New Day sarà un film che toccherà i sentimenti del pubblico, coinvolto nel dramma personale di Peter Parker, rimasto solo.
Il nuovo giorno a cui fa riferimento il titolo spalanca le porte a uno scenario tutto nuovo. Peter riprende la sua vita ma senza amore e senza il supporto degli amici, tutto sembra scolorito.
Anche i suoi poteri stanno mutando e il ragazzo non si riconosce.
I trailer già pubblicati anticipavano l'incontro tra Peter e Bruce Banner (Mark Ruffalo), l'unico in grado di spiegare al ragazzo perché le sue capacità stanno cambiando.
Nel nuovo montaggio Banner è Hulk, una versione molto aggressiva del mostro verde. La clip non dice di più di quello che è certemente uno scontro, una delle tante possibilità in un Multiverso che per Peter è sempre più pericoloso.
Al fianco di MJ (Zendaya)
"Forse la mia responsabilità è questa: vivere da solo con la verità", dice Holland nella clip, dopo aver ripercorso i momenti più belli e più brutti del suo passato.
Aveva promesso ai suoi amici che sarebbe tornato a cercarli per spiegare cosa era successo. Avrebbe protetto MJ sempre, perché la ama.
Deve ricominciare. C'è un nuovo pericolo in città, una minaccia invisibile che solo lui, apprendiamo, è in grado di percepire.
Così si copre il volto con la maschera dell'Uomo Ragno e torna a svolazzare tra i palazzi e i grattacieli di Manhattan.
Spider-Man: Brand New Day vede il ritorno sullo schermo del cast principale degli ultimi tre film con Tom Holland nei panni del protagonista e diverse new entry di peso, tra cui Jon Bernthal nei panni di Punisher e Sadie Sink, interprete di un personaggio la cui identità non è stata svelata.
Il cast è impegnato col tour promozionale della pellicola. Qualche giorno fa ha posato proprio a New York, qui le foto.