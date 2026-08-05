Connor Storrie e Hudson Williams sono pronti per l'inizio delle riprese, che andranno avanti fino a dicembre. La nuova stagione debutterà in streaming il prossimo aprile Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

I fan di Heated Rivalry non stanno più nella pelle. Le riprese della seconda stagione inizieranno il 10 agosto e c'è già fermento per le prime indiscrezioni sullo show provenienti dal set di Toronto dove i protagonisti si sono da poco uniti al resto della crew in attesa del primo ciak.

Le riprese andranno avanti fino a dicembre, quando a Toronto, Montreal e Ottawa caleranno le temperature.

La storia, come è noto, sarà presa da The Long Game, volume del 2022 di Rachel Reid della serie "Game Changers", in cui si sviluppa la storia d'amore tra Shane Hollander e Ilya Rozanov, interpretati da Williams e Storrie, nata sul piccolo schermo col fortunato primo ciclo di episodi, trasmesso a inizio anno da HBO Max in Italia, che ha dato origine a un vero fenomeno planetario.

La trama della stagione 2 Sono passati diversi mesi dalla messa in onda dei primi episodi di Heated Rivalry ma la solida fanbase dello show non ha mai smesso di parlare della serie evento che ha rivoluzionato il genere queer col suo linguaggio e la sua storia appassionante e che si avvale della partecipazione di due delle star del momento: Hudson Williams e Connor Storrie.

Il clamore per i due attori, un flusso inarrestabile di discussione mediatica e social da quando la serie ha debuttato in Canada e negli Stati Uniti lo scorso inverno, prosegue adesso che il set ha riacceso i riflettori per una seconda stagione davvero molto attesa.

Ilya e Shane sono alle prese con una fase più matura del loro amore, nato in segreto nella stagione 1.

Dopo il coming out di Shane con i suoi genitori, i due devono affrontare nuove sfide, legate al mondo dell'hockey professionistico di cui sono volti di spicco e campioni.

È arrivato il momento di mostrarsi come coppia al pubblico e vivere la propria storia d'amore alla luce del sole? Se sì, come impatterà sulle carriere di entrambi questa decisione? Inutile dire che Shane resta il più dubbioso della coppia. Vedi anche Yaga, il teaser trailer della serie tv con Hudson Williams. VIDEO

La produzione ha inviato un messaggio ai fan Mentre a Toronto è tutto pronto per le riprese di Heated Rivalry 2, dal team di produzione arriva un messaggio social che suona come una raccomandazione per i fan più accaniti, in caso pianificassero appostamenti e visite alle location dove saranno effettuate le riprese.

Sull'account Instagram ufficiale di Heated Rivalry un post contiene una nota indirizzata agli "incredibili fan" della serie.

"Il vostro supporto, il vostro entusiasmo e la vostra gentilezza sono stati importantissimi per noi. Mentre ci prepariamo per il ritorno di Heated Rivalry, vi preghiamo di aiutarci a renderlo il migliore possibile".

La nota prosegue con un invito a rispettare la tranquillità del set. "Se siete nei pressi delle location delle riprese, per favore date al cast e alla crew lo spazio per fare quello che devono al meglio". La nota si chiude con: "Promettiamo che l'attesa varrà la pena!". Vedi anche Heated Rivalry, il cast della serie che ha lanciato Williams e Storrie

Lo stile coordinato di Williams e Storrie a Toronto Sui principali magazine online statunitensi e non solo sono comparse le prime foto di Hudson Williams e Connor Storrie in giro per Toronto, in attesa dell'avvio delle riprese.

Si tratta di avvistamenti nei quali i due attori sono in abbigliamento casual, impegnati a chiacchierare durante un giro di shopping.

Più allenati rispetto al ciclo di episodi precedente e con tagli di capelli leggermente differenti, i due attori si sono mostrati in pubblico con capi sportivi, forse reduci da una sessione di training.

Nel più recente avvistamento, indossano shorts in denim e maglietta scura (una canotta per Williams). Gli addetti ai lavori non hanno fatto a meno di notare la scelta di uno stile estivo essenziale e coordinato, segno di una sintonia che va oltre il set.

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