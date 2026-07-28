Yaga, il teaser trailer della serie tv con Hudson Williams. VIDEO

"Yaga", la nuova serie televisiva Crave Original che in Canada e negli Stati Uniti debutterà questo autunno, punta a coinvolgere il pubblico internazionale amante delle storie da brivido, piene di mistero. Il primo teaser trailer mostra i protagonisti, tra i quali spiccano Carrie-Ann Moss e Hudson Wiliams, coinvolti in un'indagine affascinante e perversa. In Italia sarà disponibile prossimamente.

Questo autunno la mitologia slava diventerà oggetto di attenzione da parte del pubblico internazionale col debutto di Yaga - A Witch Hunt, la nuova serie televisiva targata Crave Original, etichetta sotto la quale c'è uno dei grandi fenomeni televisivi di questa stagione, Heated Rivalry, lo show che ha lanciato Connor Storrie e Hudson Williams come star globali.

Williams torna sullo schermo come uno degli interpreti principali di Yaga, serie mistery-thriller con venature horror, negli States e in Canada in onda nella Spooky Season, da noi nel 2027, con uscita da comunicare, in streaming su HBO Max.

Il primo teaser trailer dello show è stato presentato al San Diego Comic-Con, nell'ambito del panel di AMC Networks insieme agli altri progetti futuri, tra cui Anne Rice's Queen of the Damned.

A parlare del progetto alla convention, la showrunner Kat Sandler, anche sceneggiatrice e autrice del soggetto ispirato alle leggende sulla Baba Yaga, figura appartenente al mito, magica e spaventosa, che ha radici antichissime, e gli attori Noah Reid (visto anche in Schitt’s Creek) e Clark Backo (apparsa in Venom: The Last Dance).

Il bacio nel primo misterioso teaser trailer

Il primo teaser trailer porta il pubblico nei paesaggi placidi e nebbiosi di Whittock, una cittadina costiera dove arriva un detective privato deciso a scoprire di più sulla sparizione di Henry Park (Williams), erede di un'azienda ittica locale.

Il detective si scontrerà con gli investigatori locali, timorosi di scavare a fondo in un'indagine ben più misteriosa di quella che sembra.

Carrie-Ann Moss è una docente universitaria che spiega chi è Yaga, la figura sovrannaturale che potrebbe essere la chiave della vicenda.

"Esistono versioni di lei in tutto il mondo", dice nel trailer nel trailer. "A volte è una vecchia strega che vive in una capanna su zampe di gallina che scompare nel nulla. A volte è una donna saggia, un'incantatrice, una guaritrice. A volte aiuta un eroe nella sua missione. A volte lo mette alla prova. A volte lo uccide. A volte lo mangia. A volte ci va a letto. Ma ha sempre un nome": Baba Yaga.

Nella clip c'è un bacio tra la star di Matrix e Hudson Williams, poi spari e immagini di quelli che sembrano rituali macabri e frammenti di sogni.

Moss e Williams, entrambe star canadesi, hanno presentato la serie a Toronto raccontando la loro prima esperienza sullo stesso set. Lei è la leggendaria interprete della saga sci-fi più influente del nuovo millennio, lui uno dei sex symbol più ricercati da Hollywood adesso. Inutile dire che l'attesa da parte dei fan è già alle stelle.