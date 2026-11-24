“Esattamente due mesi fa ero chiuso in una clinica per dipendenze , oggi ho corso la mia prima mezza maratona ”. In un post sul suo secondo profilo Instagram, @tonycocazero, dove solitamente racconta momenti di vita quotidiana, Tony Effe , 35 anni, ha condiviso un grande traguardo personale e sportivo. Infatti, due mesi dopo il ricovero in una clinica per dipendenze, il rapper (all’anagrafe Nicolò Rapisarda) ha completato in un’ora, 38 minuti e otto secondi la mezza maratona Powerade Milano Half Marathon. “Ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno aiutato in questo percorso, non so davvero come sdebitarmi. Oggi sono fiero dell'uomo che sono diventato. È stata veramente una guerra. Chi si ferma non sogna”. La didascalia ha accompagnato un carosello di foto che mostra i due lati della vicenda. Da un lato compaiono il letto dell’ospedale, il braccialetto identificativo al polso e il bicchiere di plastica con dentro una pastiglia. Dall’altro, invece, Tony Effe posa durante la maratona sotto la pioggia in compagnia degli amici, compresi Massimo Ambrosini e Ignazio Moser.

L'USCITA DALLE DIPENDENZE

“Tutti mi chiedete perché ho iniziato a correre, cosa mi sia successo, cosa non mi sia successo. Ora vi spiego”, aveva annunciato Tony Effe in un video pubblicato sull’account @tonycocazero nel settembre 2026. “Ho smesso di fumare da 2 settimane. Fumavo da vent’anni tutti i giorni, ma dico davvero tutti i giorni. Per dire, andavo alle Maldive e mi portavo dietro il fumo, non me ne fregava un c***o delle guardie, dei controlli, dell’aereo, dei cani...non me ne fregava assolutamente un c***o”. All’epoca, “fumavo tutti i giorni, tutto il giorno, 4-5 canne al giorno, anzi no, non tutto il giorno, perché comunque mi allenavo, lavoravo, facevo anche altro ovviamente. Detto questo, adesso ogni volta che ho lo stimolo di fumare, prendo e vado a correre. Quindi è per questo che corro tutti i c***o di giorni, non perché mi piaccia correre o perché sia bello correre. Io corro per non fumare, per ora. Quindi questo è: sto correndo per combattere la dipendenza da THC e nicotina”. Nel 2023, in un’intervista al podcast One More Time, il rapper aveva già parlato apertamente delle proprie dipendenze, che erano aumentate dal 2016 fino a culminare, due anni dopo, nell’addio al gruppo di Arturo Bruni, in arte Dark Side e oggi Side Baby. “Io mi facevo di cocaina, alcol e canne, invece Arturo era già più sugli psicofarmaci, ossicodone, oppio. Eravamo l’opposto, eravamo tipi di tossici diversi”, aveva raccontato. Ora, probabilmente complice anche la nascita della figlia Priscilla, avuta l’8 ottobre 2025 dall’influencer Giulia De Lellis, Tony Effe ha invece deciso di tenere lontane le vecchie tentazioni. Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre aveva anche trascorso un periodo di addestramento in una scuola Shaolin a Zhengzhou, in Cina, e ancora una volta aveva condiviso sul suo secondo account Instagram l’esperienza di rafforzamento della sua disciplina mentale e della sua resistenza allo stress. In un filmato era apparso a torso nudo e in posizione di guardia, con il braccio teso. Quando il maestro gli era arrivato alle spalle con un lungo bastone, e lo aveva calato su di lui, il bastone si era spezzato. Il rapper si era allora piegato in avanti con le mani sulla testa, mentre il maestro aveva raccolto i pezzi da terra.