Il 25 aprile, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma , Tony Effe e Giulia De Lellis hanno fatto battezzare la figlia Priscilla Nella Lucilla Marie . Il cantante ha condiviso su Instagram gli scatti dell'evtno, che si è svolto nella chiesa dove solitamente si svolgono le cerimonie ufficiali della Repubblica Italiana e alla presenza dei soli parenti e amici più stretti, senza la partecipazione di volti noti del mondo dello spettacolo. La coppia, che vive a Milano, ha scelto quindi la Capitale, città di origine di entrambi, per festeggiare la primogenita. “Amori della mia vita immensi”, ha commentato la mamma della piccola, che è nata l’8 ottobre 2025 e che ha ricevuto la benedizione apostolica di Papa Leone XIV, una formula che può essere richiesta ma che non è automatica. “Sua Santità Leone XIV di cuore impartisce la Benedizione Apostolica a Priscilla Nella Lucilla Marie Rapisarda in occasione del Santo Battesimo”, recita la pergamena che compare nelle foto. Secondo alcuni giornali, la coppia avrebbe poi proseguito i festeggiamenti al Lumen Cocktails & Cuisine all’interno dell’hotel St. Regis, a pochi passi dalla Basilica, con tanto di torta colorata a più piani. Per i festeggiamenti, Tony Effe ha indossato un outfit sui toni panna, con una t-shirt a maniche corte e un foulard, mentre Giulia De Lellis ha indossato trench sopra un abito bianco corto. In ogni caso, nelle foto i due genitori hanno scelto di non mostrare il volto della bambina, che hanno invece deciso di proteggere dall’esposizione pubblica.

LA SCELTA DI DIVENTARE GENITORI

Tony Effe e Giulia De Lellis sono una coppia dall’estate 2024 e, come lei ha recentemente raccontato in un’intervista al podcast Mamma dilettante di Diletta Leotta, hanno deciso presto di voler diventare genitori. “Dopo neanche un anno che stavamo insieme abbiamo cercato Priscilla e io sono rimasta incinta volutamente. Quindi in realtà non stavamo insieme da una vita, però ci conosciamo da tanto e ce lo siamo sentiti subito”, ha detto. “Io sono stata fidanzata tanti anni, però quel passo e questa consapevolezza di dire: “Okay, ci provo”, non l'avevo mai avuta. Magari sì, mi facevo il pensiero, ma l’idea poi concretizzata non la vedevo mai effettivamente fatta e pronta da provare ad avere un bambino. Invece con lui, sarà stato anche perché un insieme di cose combaciavano alla perfezione, ce lo siamo detti e ce lo siamo sentiti abbastanza in fretta. Poi quando siamo andati a convivere e abbiamo preso casa, ci siamo sistemati un attimino e abbiamo iniziato a provarci. Poi è arrivata una bimba che desideravamo da morire”. Da allora il compagno le è sempre stato accanto: “Sì lui dormiva con me, dall’inizio alla fine mi è stato vicino. All’inizio ha avuto dei dubbi se assistere al parto o meno, ma gli ho detto: “Non è un'opzione, io posso scegliere di partorire o no? No, io devo partorire per forza e quindi tu mi stai vicino!”. E infatti mi è stato vicino”. Ancora: “Da lì ovviamente poi ha dormito con me e la bimba i giorni dopo. Le ha dato lui il primo biberon, lui le ha cambiato il primo pannolino, lui ha fatto il primo bagnetto”. L’arrivo di Priscilla ha infine arricchito il loro rapporto: “È una cosa proprio inspiegabile. Se prima magari, quando eravamo fidanzati e basta, c’era il giorno che mi faceva innervosire e potevo anche pensare lontanamente di non averlo più nella mia vita, per un capriccio o una giornata in cui mi rodeva, oggi per me non è più un’opzione. Lui è fondamentale, non mi immagino più la mia vita senza di lui”.