Tony Effe, il regalo a Giulia De Lellis per la nascita della figlia

Tony Effe ha regalato a Giulia De Lellis una parure di oro e di diamanti per celebrare la nascita della loro figlia , Priscilla , avvenuta il 7 ottobre al Policlinico Gemelli di Roma. Il push present consiste in un Eternity Set composto da un anello ovale in oro giallo 18 carati con diamanti naturali da 0,50 carati ciascuno e in una collana tennis abbinata, sempre in oro giallo 18 carati, con oltre 20 carati di diamanti naturali. All’interno dell’anello c’è anche l’incisione della data di nascita della bambina. L’anello costerebbe circa 30.000 euro e, secondo le voci che circolano sui social, il valore dell’intera parure si aggirerebbe intorno ai 70.000 euro. La notizia è stata diffusa dal creatore dei preziosi, Alessandro Bernini, noto come il gioielliere dei vip, che aveva già realizzato altre creazioni, tra gli altri, proprio a Tony Effe e ad altri rapper come Fedez , Tedua e Sfera Ebbasta , al tennista Alexander Zverev e a Leonardo Del Vecchio. “Sono profondamente onorato di essere stato scelto dai genitori di Priscilla per creare un gioiello che celebra un momento così significativo: la nascita della loro figlia”, ha scritto su Instagram Bernini, che ha anche mostrato i gioielli da lui realizzati. Tony Effe ha poi repostato sulle stories le immagini, alle quali ha aggiunto un’osservazione: “I veri uomini viziano le loro donne”.

DALLA STORIA D'AMORE ALLA NASCITA DELLA BAMBINA

Le voci di una frequentazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe avevano iniziato a circolare nell’estate 2024, e uno dei primi avvistamenti della coppia era avvenuto in occasione del matrimonio di Cecilia Rodriguez e di Ignazio Moser nel giugno 2024. Le prime foto del rapper e dell’influencer e imprenditrice insieme risalgono invece al settembre 2024. "Ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità", aveva dichiarato De Lellis in un’intervista. Nel maggio 2025 la coppia aveva poi annunciato la gravidanza. “Sta andando nel migliore dei modi, sto benissimo, mi sento fortunatissima”, aveva raccontato l’influencer in un video su TikTok. Lei e il rapper avevano inoltre desiderato e cercato fortemente la piccola. “Fosse stato per il mio fidanzato, avremmo cercato un bambino dopo due o tre mesi che stavamo insieme, ma io ho preferito aspettare, prenderci una casa un po’ più grande, sistemarci meglio. Quando poi ci siamo sentiti un po’ più tranquilli, abbiamo iniziato a provarci”, aveva poi raccontato a Verissimo. L'imprenditrice, che è molto legata alle figlie della sorella Veronica, ama i bambini e negli scorsi mesi aveva anche lanciato il podcast The Piccologi, dove era affiancata proprio da bambini che rivestivano i panni di piccoli psicologi. “La nostra bambina è qui...come ve lo spiego?”, aveva annunciato infine pochi giorni fa la neo-mamma dopo la nascita di Priscilla, che aveva ritratta appoggiata sul petto del neo-papà e protetta da una copertina. “Tutto”, aveva aggiunto Tony Effe, che poco dopo aveva a sua volta pubblicato gli scatti dei momenti che avevano preceduto il parto in compagnia dei futuri neo-nonni, della compagna in sala parto, di loro due insieme, del primo pupazzetto di Priscilla e della sua manina. Al momento, invece, la coppia ha condiviso sui social pochi aggiornamenti sulla nuova quotidianità da neo-genitori.