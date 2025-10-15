Cecilia Rodriguez ha partorito, è nata Clara Isabel

"Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!", ha scritto su Instagram il neo-papà
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori. Le notizie si sono rincorse per l'intera giornata e, finalmente, l'ufficialità è arrivata. Ad annunciare il lieto evento è stato il neopapà che, postando le prime foto della bimba, ha scritto: "Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!".
Il gossip (e la conferma)
Clara Isabel Moser è nata il 15 ottobre. Prima della conferma di Ignazio Moser, Belen (sorella di Cecilia Rodriguez) aveva scritto in una story: "Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata". L'esperto di gossip Alessandro Rosica aveva poi rilanciato la notizia, affermando di essere stato contattato da "testimoni" presenti in ospedale. Mentre Francesco Moser, il nonno, ospite di Caterina Balivo, aveva lasciato intendere che il parto fosse avvenuto (o, comunque, prossimo a venire).
Una gravidanza cercata
Per molto tempo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno cercato di diventare genitori. "Io e Ignazio non riuscivamo ad avere figli, ci abbiamo provato per più di cinque anni. Ci siamo disperati. Volevo che succedesse tutto in modo naturale, mi chiedevo perché. Tutti i mesi mi veniva da piangere poi è accaduto nel momento giusto ma mi sono dovuta fare aiutare dalla scienza, ho fatto un trattamento, mi sono convinta ed è andata bene", aveva raccontato Cecilia Rodriguez, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, raccontando il percorso suo e Ignazio con la procreazione assistita. "Ma penso che sia arrivata nel momento giusto questa gravidanza, ci vedo cresciuti entrambi”.