Cecilia Rodriguez ha partorito, è nata Clara Isabel

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori. Le notizie si sono rincorse per l'intera giornata e, finalmente, l'ufficialità è arrivata. Ad annunciare il lieto evento è stato il neopapà che, postando le prime foto della bimba, ha scritto: "Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!".

Il gossip (e la conferma)

Clara Isabel Moser è nata il 15 ottobre. Prima della conferma di Ignazio Moser, Belen (sorella di Cecilia Rodriguez) aveva scritto in una story: "Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata". L'esperto di gossip Alessandro Rosica aveva poi rilanciato la notizia, affermando di essere stato contattato da "testimoni" presenti in ospedale. Mentre Francesco Moser, il nonno, ospite di Caterina Balivo, aveva lasciato intendere che il parto fosse avvenuto (o, comunque, prossimo a venire).