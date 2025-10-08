Giulia De Lellis è diventata mamma: è nata Priscilla

Esplora tutte le offerte Sky
Giulia De Lellis è mamma: è nata Priscilla, prima figlia per l'influencer e Tony Effe

Spettacolo
Instagram @giuliadelellis

"Tutto", ha scritto Tony Effe su Instagram, regalando ai suoi fan un vero e proprio reportage del parto. E mostrando, per la prima volta, la sua bambina

"La nostra bambina è qui... e come ve lo spiego?": così, Giulia De Lellis, ha annunciato di essere diventata mamma. Priscilla è la sua prima figlia, ed è anche la prima figlia per il suo compagno (il rapper Tony Effe).

Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori

Se Giulia De Lellis si è limitata a postare un'immagine di Tony Effe con la piccola Priscilla sul petto, protetta da una copertina, il rapper ha regalato ai fan un vero e proprio reportage del parto. Lo si vede con la figlia, ma si vede anche tutto ciò che è successo prima: Giulia in sala parto, loro due insieme, una foto di famiglia con i (neo)nonni, il primo pupazzetto di Priscilla, la sua manina. "Tutto", ha scritto Tony Effe a commento di quelle immagini. Solamente qualche ora prima, l'influencer aveva postato un'immagine che la ritraeva in ascensora, pronta per l'ennesimo monitoraggio.

