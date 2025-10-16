Sfera Ebbasta firma le scarpe Timberland e le regala a Cinisello

Il re delle classifiche italiane e l'iconico brand tornano a collaborare per una rivisitazione del classico stivaletto in chiave streetwear. Alcune paia sono state regalate agli abitanti del paese nativo del trapper

Sono arrivate a bordo di van customizzati con il logo di Timberland e quello del trapper - il simbolo del dollaro e quello dell’euro (iniziali di Sfera Ebbasta) - le scatole degli iconici scarponcini firmati da Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, a Cinisello Balsamo. L’annuncio è arrivato tramite una storia sul profilo Instagram del re delle classifiche italiane: “Oggi dei van di Timberland passeranno a Cinisello dalle 17 per regalare delle scarpe”. L'appuntamento, scrive Timberland su Instagram, è al parco Caldara di Cinisello Balsamo. Ai primi 200 registrati, prosegue il brand, attende una sorpresa speciale. E così, centinaia di persone si sono messe in fila all’interno dell’area verde della cittadina dell’hinterland per accaparrarsi un paio di stivaletti. In molti ci sono riusciti, mentre c’è chi già pensa alle possibili speculazioni relative alla rivendita degli scarponcini limited edition su piattaforme e siti di resale.

UNA COLLABORAZIONE CHE DURA DA TEMPO "Ogni boot, ogni dettaglio di questa edizione limitata nasce pensando alla mia community, a chi mi ha seguito sin dalle mie origini nella mia città e a chi continua a credere in me" ha dichiarato Sfera. Il rapporto con il brand in questo caso si basa proprio su una collaborazione che trasforma un capo d’abbigliamento in un mezzo per comunicare l’identità dell’artista, unendo stile, autenticità e radici street in un’edizione limitata pensata per lasciare il segno e parlare direttamente alla sua ai suoi fan. La seconda edizione della collaborazione con Timberland prende forma in uno stivale esclusivo e numerato, prodotto in soli 403 esemplari, simbolo di artigianalità e creatività senza tuttavia rinunciare all’identità urban dell’artista. Il trapper ha partecipato attivamente alla creazione del modello: è partito dalla classica silhouette, con tomaia in pelle Nabuk impermeabilizzata e base total black, aggiungendo il dettaglio verniciato effetto crepato e un tocco di aerografo argentato applicato a mano. A completare il design, la label in pelle con il tag S€ di Sfera Ebbasta decorato con dei cristalli, come un vero e proprio gioiello distintivo. Approfondimento Amazzonia, Timberland e Vans sospendono acquisto di cuoio dal Brasile