Nelle prime immagini dello speciale natalizio, una storia ispirata al film "Mamma, ho perso l'aereo", Topolino e Pluto difendono la casa da un procione e una donnola, intenzionati a impossessarsi del loro Natale Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il magico periodo delle feste quest'anno diventa una divertente avventura con protagonisti Topolino e Pluto, lasciati a casa da soli per Natale.

Topolino, ho perso l'aereo, lo speciale natalizio targato Disney Kids & Family, è un appuntamento che metterà insieme davanti allo schermo i grandi e i piccini, imperdibile per chi ama il mondo Disney.

Topolino viene lasciato a casa durante le feste da Minnie e gli altri, partito per visitare un meraviglioso palazzo di ghiaccio. Lui e Pluto, però, trovano il modo di divertirsi avendo tutta la casa a disposizione. Finché non ricevono la visita di due inaspettati antagonisti.

Lo speciale verrà trasmesso in anteprima negli States la sera del Ringraziamento. In Italia arriverà qualche ora dopo, il 27 novembre, in streaming su Disney+, visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.





Topolino come Kevin McCallister Da Home Alone a Mickey's Home Alone, dal cinema al mondo animato di Topolino, la battaglia natalizia per difendere la casa dagli intrusi durante le feste di fine anno è ormai un classico irrinunciabile, lo sanno anche in casa Disney dove hanno messo insieme la storia ideata da John Hughes e il linguaggio dei corti d'animazione per un'avventura lunga 29 minuti che è puro intrattenimento festivo.

Il trailer di Topolino, ho perso l'aereo conquista lo sguardo con la ricchezza visiva delle scene, che ricalcano quelle del cult di Chris Columbus.

Topolino e la sua banda si preparano a partire per le feste. Minnie mostra agli altri i biglietti per visitare uno splendido palazzo di ghiaccio e l'indomani tutti salgono sul furgone e vanno via.

Anche Topolino e Pluto sono pronti ma hanno fatto tardi così si consolano facendo scorribande per la casa addobbata. Fino a quando una donnola e un procione dispettosi si presentano sulla scena intenzionati a rubare loro il Natale e le leccornie della cena.

Topolino e Pluto si armano d'astuzia e decidono di cacciarli usando ogni mezzo. Vedi anche Disney svela Il cavallo invisibile, il corto del Natale 2026

Le scene come al cinema e le musiche originali Lo speciale delle festività Topolino, ho perso l'aereo è firmato dallo statunitense Shane Prigmore, che vanta una lunga esperienza in campo di animazione, mentre la colonna sonora è di Tony Morales.

All'uscita è legato l'EP ufficiale “Disney Jr. Music: Mickey’s Home Alone", che contiene musiche e i brani originali “Ho-Ho-Home for Christmas” e “Favorite Christmas Feeling”, scritti dal compositore Keith Harrison Dworkin, più un nuovo arrangiamento del classico natalizio “Jingle Bells”, già disponibile sulle piattaforme digitali.

Prodotto da Wild Canary e animato da ICON Creative Studio, Topolino, ho perso l'aereo offre una ricchezza visiva inedita, che avvicina l'animazione all'estetica dei prodotti cinematografici a tema natalizio.

I riferimenti al film sono evidenti in molte scene, tutte rifatte in chiave Disney. Il finale è un'esplosione di buoni sentimenti, amicizia e condivisione, in linea con lo spirito del Natale, con Topolino al centro di una svolta emotiva sorprendente. Vedi anche 22 film da vedere in streaming a novembre. FOTO