Il cortometraggio che accompagna la stagione delle feste di fine anno racconta la storia di Jack, un ragazzino che ricomincia a credere nella magia grazie all'incontro con un amico davero speciale. Firmato da Dougal Wilson, regista britannico di "Paddington in Perù“ Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Natale di Disney inizia, come sempre, con un certo anticipo e, come da tradizione, quando mancano circa sei settimane all'inizio delle feste di fine anno, arriva in rete il cortometraggio d'autore pensato per scaldare il cuore di grandi e piccini.

Per la stagione 2026 Disney ha affidato la direzione del corto festivo a Dougal Wilson, regista e sceneggiatore britannico che ha fimato l'ultimo titolo della saga dedicata all'orsetto Paddington, Paddington in Perù.

Il cortometraggio si intitola Il cavallo invisibile e ha debuttato in rete il 9 novembre. Il video è disponibile al link in basso.

La trama del corto: Jack e l'amico invisibile A casa di Jack, un ragazzino troppo grande per condividere i giochi con la sorellina più piccola, la famiglia sta addobbando l'albero di Natale. Lui, però, non sembra interessato a questa attività, i genitori lo lasciano andare e lui, un po' annoiato, va a prendere una boccata d'aria sotto al portico.

Siamo nel cuore dell'America, il ragazzo è vestito con una camicia a quadri e ha un cappello da cowboy come quello di Woody, personaggio di Toy Story che forse è stato uno dei suoi beniamini ma che adesso guarda con una certa malinconia.

Mentre scruta l'orizzonte, sull'erba gelida imbiancata dalla neve, compaiono delle impronte di animale. Zoccoli. L'animale sbuffa e mastica un ciuffo d'erba ma noi non lo vediamo: è letteralmente invisibile.

Quando Jack racconta ai compagni di scuola l'accaduto viene deriso, così decide di fare da solo. Annoda un lazo e afferra l'animale che, indomabile, in un primo momento lo trascina per diversi metri sulla neve. Poi, improvvisamente cambia tutto. L'animale si fida, si fa sellare e Jack è in grado di montarlo. L'effetto è straordinario: sta cavalacando sospeso a mezz'aria.

Quando gli amici lo vedono, non sanno cosa pensare: è un vero prodigio.

Mentre galoppa verso casa, cade la neve e i fiocchi ricoprono l'animale, che si rivela, finalmente, attraverso i profili imbiancati.

Non è un cavallo, ha le corna, è una renna. Jack scende, fa cenno alla sorellina di avvicinarsi per accarezzarla. Poco dopo la renna scatta verso il branco, quello che solca i cieli a Natale col compito di trainare la slitta di Santa Claus.

Tutti guardano verso il cielo con gli occhi spalancati. Il Natale ha rinnovato la sua magia. Leggi anche Toy Story 5, sfida della fantasia nell'epoca degli schermi. Recensione

Ritrovare la magia a Natale Crescendo è facile perdere la scintilla che si accendeva automaticamente con l'arrivo del Natale. Qualcuno, come il giovane protagonista del corto, ha bisogno di una spinta, di un po' di fiducia, per ricominciare a guadare il mondo con occhi incantati.

Jack è un tipo di ragazzino che, in maniera abbastanza comune, sulla soglia dell'adolescenza, smette di trovare interessanti le attività da fare in famiglia, la compagnia degli adulti e degli altri in generale.

Ma il Natale ci ricorda che la fine dell'anno è un momento da passare in compagnia, magari riscoprendo la meraviglia e le emozioni più semplici.

Come sempre, attraverso il corto di fine anno, Disney parla (anche) ai grandi col linguaggio dei piccoli. Ai più adulti soprattutto va l'invito di non smettere di credere ai sogni, specie quando questi spariscono dall'orizzonte e sembrano invisisibili.

Come negli ultimi due cortometraggi, Il Miglior Natale di sempre e Il bambino e l'amico polpo (entrambi firmati dal regista premio Oscar Taika Waititi), l'amicizia e la condivisione sono il cuore del racconto.

Quest'anno Disney ha passato il testimone a Dougal Wilson, regista e sceneggiatore britannico che ha familiarità con le storie fantastiche, piene di buoni sentimenti e di magia.

Wilson non manca di infilare nel corto riferimenti all'universo Disney, vedi lo sceriffo Woody di Toy Story, il cui quinto capitolo è arrivato al cinema la scorsa estate.

Il cavallo invisibile, poi, soggetto di un racconto d'inizio Novecento, The Horse of the Invisible di William Hope Hodgson, richiama all'usanza ottocentesca di radunarsi sotto l'albero alla vigilia di Natale per raccontare storie a lieto fine ma un po' spaventose (lo stesso Canto di Natale di Dickens appartiene a questo genere di narrativa). Gli sceneggiatori potrebbero aver tenuto conto di questo spunto del passato come punto di partenza per una storia che prende una piega tutta incredibile.

Il poster del corto "Il cavallo invisibile" - Disney Italia, Courtesy

Al via la campagna "Make the Holidays Magic" Natale è magia, condivisione, un momento per fermarsi insieme per raccontare una storia come questa. Disney ne ha tantissime e accompagna il pubblico con le sue da oltre cento anni. Ogni Natale, il cortometraggio delle feste è un piccolo grande regalo per i fan.

Il cavallo invisibile inaugura quest'anno la campagna di Natale globale Disney "Rendi Magiche le Feste", che unisce esperienze natalizie, intrattenimento e idee per i regali.

Il corto è disponibile sui social, su YouTube, canali ufficiali di Disney, e in streaming su Disney+.