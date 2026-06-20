Tra i temi più delicati affrontati dal film c'è anche quello della socializzazione nell'era digitale. Bonnie è una bambina di nove anni timida e insicura, spaventata dall'idea di non essere all'altezza delle sue coetanee e di non essere "abbastanza" per essere accettata. È una paura universale, che molti hanno sperimentato durante l'infanzia, ma che oggi rischia di essere amplificata da un mondo sempre più mediato dagli schermi, dove il confronto con gli altri sembra continuo e la solitudine può diventare ancora più profonda. Il racconto coglie con sensibilità questa fragilità senza trasformarla in un dramma, mostrando come il bisogno di appartenenza e di amicizia resti immutato nonostante il cambiamento dei tempi. La tecnologia può facilitare il contatto, ma non può sostituire il valore di uno sguardo, di una risata condivisa o di un gioco vissuto insieme. Per questo il percorso di Bonnie assume un significato speciale: trovare qualcuno con cui sentirsi davvero in sintonia non è semplice, ma è possibile. E quando finalmente incontra un'amica capace di condividere le sue passioni e il suo modo di vedere il mondo, scopre che il coraggio di mostrarsi per ciò che è vale molto più della ricerca di una perfezione impossibile.

È un film delicato, malinconico e spesso commovente, che preferisce le emozioni silenziose ai grandi colpi di scena. La forza della saga continua a essere la capacità di parlare contemporaneamente ai piccoli e agli adulti, ricordando che il valore di un giocattolo non dipende dal tempo che passa ma dai ricordi che riesce a creare.

Per questo Toy Story 5 rappresenta un'evoluzione naturale della serie: meno avventuroso, più riflessivo, ma ancora capace di emozionare con autenticità.

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