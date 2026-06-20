Introduzione
È arrivato nelle sale italiane proprio in questi giorni uno dei ritorni più attesi dell'animazione contemporanea targata Pixar, pronto a riportare sul grande schermo personaggi entrati nell'immaginario di intere generazioni. Questa nuova avventura sceglie però di guardare avanti invece di vivere soltanto di nostalgia, affrontando con sensibilità il rapporto tra infanzia, tecnologia e cambiamento.
Il risultato è un racconto che alterna divertimento e riflessione, mantenendo intatto lo spirito della saga, ma cercando nuove strade narrative. Tra emozioni, ironia e momenti malinconici, il film invita grandi e piccoli a interrogarsi sul significato del gioco nell'epoca digitale
Quello che devi sapere
Un ritorno che guarda al presente
Dopo aver raccontato per quasi trent'anni il valore dell'amicizia e della fantasia, Toy Story 5 sceglie una strada diversa e sorprendentemente contemporanea. La nuova avventura di Woody, Buzz, Jessie e degli altri giocattoli non punta soltanto sulla nostalgia, ma prova a interrogarsi su come sia cambiata l'infanzia nel mondo digitale.
È una scelta che sposta il baricentro della saga: il conflitto non nasce più dalla paura di essere dimenticati da un bambino che cresce, ma dalla concorrenza di una tecnologia capace di catturare ogni attenzione.
Pixar costruisce così un racconto che parla ai più piccoli, ma soprattutto agli adulti, chiamati a riflettere sul modo in cui il gioco si è trasformato negli ultimi anni. Il risultato è un film più meditativo che spettacolare, dove le emozioni arrivano lentamente e trovano forza nei piccoli dettagli.
Non tutto funziona con la stessa intensità dei capitoli storici, ma il coraggio di affrontare un tema attuale rende questa nuova storia interessante e tutt'altro che prevedibile.
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Jessie, il cuore del racconto
La vera protagonista è Jessie, che assume un ruolo centrale con naturalezza e sensibilità. Il suo percorso rappresenta il desiderio di restare importante senza opporsi al cambiamento, una sfida che riguarda ogni personaggio, ma che qui trova una dimensione più intima.
Woody e Buzz rimangono figure fondamentali, ma lasciano spazio a una narrazione più corale nella quale ogni giocattolo affronta il timore di diventare inutile.
Jessie porta sulle spalle il peso emotivo del film con energia e dolcezza, regalando alcune delle scene più riuscite. La sua capacità di mettersi in discussione rende il racconto meno nostalgico e più orientato al futuro.
Pixar dimostra così di sapere rinnovare i propri personaggi senza tradirne l'identità, scegliendo una protagonista che incarna perfettamente il tema del cambiamento.
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Tra pile e pixel, il gioco cambia ma non perde la sua anima
Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui si affronta il rapporto tra giocattoli tradizionali e nuove tecnologie, senza cadere nella facile contrapposizione tra passato e presente.
I protagonisti di sempre rappresentano una sorta di "resistenza", custodi di un'idea di gioco fatta di immaginazione, contatto umano e condivisione, mentre Lilypad, il dispositivo a forma di rana che conquista l'attenzione di Bonnie, rompe gli equilibri già fragili di un universo in cui la paura di essere dimenticati dai bambini è da sempre il leit-motiv della saga.
Eppure il racconto non sceglie la strada della nostalgia a tutti i costi: i giocattoli più vecchi, quelli nuovi e perfino quelli super tecnologici, veloci e programmati per stare al passo con i tempi, finiscono per collaborare, dimostrando che l'unione è la vera forza capace di superare ogni ostacolo.
La tecnologia, infatti, non viene demonizzata: crea connessioni, offre soluzioni e si rivela persino decisiva nei momenti più difficili. Il suo limite emerge soltanto quando rischia di sostituire le relazioni autentiche, il contatto con la natura, con gli animali e con il mondo reale.
Non a caso lo stesso Lilypad comprende di non essere ciò di cui Bonnie ha davvero bisogno, mostrando un inatteso sussulto di umanità. Il messaggio finale è chiaro: innovazione e tradizione possono convivere, ma nessuno schermo potrà mai rimpiazzare il valore di un legame vero. E, proprio come suggerisce una delle immagini più belle del film, a volte bastano un paio di pile nuove per ridare energia anche a un vecchio giocattolo, permettendogli di continuare a emozionare senza rinunciare al passo dei tempi.
Verso l'infinito… finalmente in volo
C'è un momento che racchiude perfettamente il senso di questo nuovo capitolo e che sembra chiudere un cerchio aperto nel 1995, quando il primo Toy Story – Il mondo dei giocattoli presentò al pubblico Buzz Lightyear con il suo indimenticabile motto: "Verso l'infinito e oltre!".
Dietro quella frase c'era il sogno impossibile di un giocattolo convinto di essere un vero Space Ranger, desideroso di volare, ma destinato a scoprire i propri limiti. A distanza di oltre trent'anni, quel desiderio trova finalmente una risposta inattesa. I nuovi Buzz Lightyear, di ultima generazione, in fuga da un container e determinati a raggiungere il Comando Stellare, scoprono sul retro del loro corpo un semplice QR code, simbolo di un'epoca in cui tutto può essere aggiornato e trasformato.
Grazie all'intervento di Lilypad e della tecnologia, arrivano così le tanto attese "ali": droni capaci di librarsi davvero in aria. È una scena spettacolare ma anche profondamente simbolica, perché realizza il sogno coltivato dal Buzz originale per oltre tre decenni.
Quel volo, però, non è fine a sé stesso: diventa decisivo per aiutare i protagonisti a ritrovarsi e a proteggere il legame di amicizia tra le due bambine al centro della storia. Anche i Buzz di nuova generazione comprendono finalmente quale sia la loro vera missione: non inseguire lo spazio, ma entrare nella vita dei bambini, accompagnarne il gioco e condividerne la crescita. E in quel momento, più che raggiungere l'infinito, realizzano il loro destino.
Un capitolo diverso dai precedenti
Chi si aspetta l'avventura frenetica dei primi Toy Story potrebbe rimanere sorpreso dal tono più riflessivo di questo quinto episodio.
Il film dedica molto spazio ai sentimenti dei personaggi e alle trasformazioni dell'infanzia contemporanea, sacrificando in parte il ritmo dell'azione. Questa scelta rende la storia più adulta e meno orientata alla comicità continua, ma allo stesso tempo offre spunti di riflessione.
La saga evolve insieme al proprio pubblico e dimostra di non voler ripetere semplicemente formule già viste. Non tutti i passaggi hanno la stessa forza narrativa, ma l'insieme appare coerente e sincero nella volontà di raccontare qualcosa di nuovo.
Il messaggio del film non è una semplice condanna degli schermi o del digitale. Toy Story 5 evita di trasformarsi in una lezione educativa e preferisce mostrare come il problema non sia la tecnologia in sé, ma il modo in cui può sostituire il gioco condiviso e la fantasia. L'arrivo di nuovi dispositivi nella vita di Bonnie modifica il rapporto con i suoi giocattoli, costringendoli a ripensare il proprio ruolo.
La sceneggiatura affronta il tema con equilibrio, senza demonizzare il progresso e senza rifugiarsi in una nostalgia sterile. L'idea che il gioco tradizionale e quello tecnologico possano trovare un punto di incontro rende il film più sfumato di quanto possa sembrare a una prima lettura.
È un racconto che invita a recuperare il valore dell'immaginazione senza rifiutare il presente.
La solitudine digitale e il coraggio dell'amicizia
Tra i temi più delicati affrontati dal film c'è anche quello della socializzazione nell'era digitale. Bonnie è una bambina di nove anni timida e insicura, spaventata dall'idea di non essere all'altezza delle sue coetanee e di non essere "abbastanza" per essere accettata. È una paura universale, che molti hanno sperimentato durante l'infanzia, ma che oggi rischia di essere amplificata da un mondo sempre più mediato dagli schermi, dove il confronto con gli altri sembra continuo e la solitudine può diventare ancora più profonda. Il racconto coglie con sensibilità questa fragilità senza trasformarla in un dramma, mostrando come il bisogno di appartenenza e di amicizia resti immutato nonostante il cambiamento dei tempi. La tecnologia può facilitare il contatto, ma non può sostituire il valore di uno sguardo, di una risata condivisa o di un gioco vissuto insieme. Per questo il percorso di Bonnie assume un significato speciale: trovare qualcuno con cui sentirsi davvero in sintonia non è semplice, ma è possibile. E quando finalmente incontra un'amica capace di condividere le sue passioni e il suo modo di vedere il mondo, scopre che il coraggio di mostrarsi per ciò che è vale molto più della ricerca di una perfezione impossibile.
È un film delicato, malinconico e spesso commovente, che preferisce le emozioni silenziose ai grandi colpi di scena. La forza della saga continua a essere la capacità di parlare contemporaneamente ai piccoli e agli adulti, ricordando che il valore di un giocattolo non dipende dal tempo che passa ma dai ricordi che riesce a creare.
Per questo Toy Story 5 rappresenta un'evoluzione naturale della serie: meno avventuroso, più riflessivo, ma ancora capace di emozionare con autenticità.
La qualità Pixar
Dal punto di vista tecnico il film mantiene standard elevatissimi. Le animazioni sono ricche di dettagli e sfruttano una fotografia luminosa che accompagna bene i momenti più emozionanti. Gli ambienti domestici sembrano vivi e pieni di piccoli particolari, mentre i personaggi conservano tutta l'espressività che ha reso celebre la saga.
Una narrazione ordinata, senza eccessi visivi, lasciando che siano le emozioni dei protagonisti a guidare il ritmo.
Anche la colonna sonora accompagna con discrezione la storia, richiamando il passato senza diventare un esercizio di nostalgia. Pixar continua così a dimostrare una straordinaria capacità nel raccontare sentimenti complessi attraverso immagini semplici e immediate.
Le voci celebri
Anche in questo nuovo capitolo Pixar il doppiaggio ha un ruolo chiave. Più che una semplice operazione di richiamo commerciale, la scelta delle voci contribuisce a definire l'identità dei personaggi e a rafforzarne il legame con il pubblico.
Nella versione originale tornano Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack nei ruoli iconici di Woody, Buzz e Jessie, affiancati da nuovi ingressi come Greta Lee, Conan O'Brien, Craig Robinson e soprattutto la superstar internazionale Bad Bunny, che presta la voce al nuovo personaggio "Pizza con gli occhiali da sole". Anche l'edizione italiana punta su un mix di professionisti del doppiaggio e personaggi noti al grande pubblico: oltre alle voci storiche di Angelo Maggi, Massimo Dapporto e Ilaria Stagni, trovano spazio Katia Follesa, Corrado Guzzanti, Gianluca Gazzoli, Luca Laurenti e il cantante Sal Da Vinci, scelto proprio per interpretare il personaggio affidato a Bad Bunny nella versione americana.
Una strategia ormai consolidata anche in molti altri Paesi, dove Disney personalizza il cast con artisti locali molto popolari per creare un legame più immediato con il pubblico nazionale, trasformando il doppiaggio in un ulteriore elemento di richiamo mediatico, oltre che narrativo.