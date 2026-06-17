Il cantautore partenopeo è una delle voci della versione italiana del film. Il suo personaggio, Pizza cu 'e llente, è stato doppiato da Bad Bunny nella versione originale della pellicola al cinema dal 18 giugno

Manca pochissimo al debutto di Toy Story 5 al cinema, nuovo capitolo della saga di lungometraggi dedicato al mondo dei giocattoli targato Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios, in programmazione nelle sale nazionali da giovedì 18 giugno.

A oltre trent'anni dall'inizio dell'avventura sul grande schermo, la famiglia di Toy Story ha dato il benevenuto a Sal Da Vinci, coinvolto nel cast vocale italiano come doppiatore di uno dei personaggi del film.

Il cantautore partenopeo, vincitore del Festival di Sanremo 2025, ha prestato la voce a Pizza cu 'e llente, personaggio che nella versione originale della pellicola è Pizza with sunglasses, doppiato da Bad Bunny.

Sal Da Vinci, il debutto nel mondo Disney Martedì 16 giugno, due giorni prima dell'uscita del film nelle sale nazionali, la Capitale ha ospitato l'anteprima di Toy Story 5, una giornata ricca di appuntamenti in cui la stampa e il pubblico hanno potuto conoscere i realizzatori della pellicola, da Pete Docter, direttore creativo di Pixar giunto a Roma per la première, al folto gruppo di doppiatori italiani dei protagonisti del film.

Sul red carpet della proiezione serale c'era anche Sal Da Vinci, voce di Pizza cu 'e llente, un giocattolo dalla forma di una fetta di pizza con un paio di occhiali da sole, come dice il nome.

Il cantautore italiano non è nuovo al mondo del doppiaggio ma per lui quello nel mondo Disney è certamente un debutto.

Nelle interviste a Roma ha dichiarato il suo amore per il mondo Disney, che ha sempre apprezzato e che ora sta riscoprendo insieme ai suoi nipoti.

"Mi sono molto emozionato a fare il personaggio perché io sono molto legato a questo mondo sin da bambino", ha spiegato il cantante all'Ansa, proseguendo: "Ho trasferito questa passione ai miei figli, poi, essendo diventato nonno qualche anno fa, anche ai miei nipoti. Sono film che vivo con il cuore nel passato e la testa nella modernità". A proposito di Toy Story, dice: "Credo che sia molto educativo, ha una storia bellissima e molto affascinante". Vedi anche Toy story 5, guerra o dialogo tra giocattoli e digitale?

La nostalgia per i giocattoli tradizionali della sua infanzia Sal Da Vinci ha dato la voce a un personaggio che nella versione originale è toccato a Bad Bunny.

L'artista italiano ha detto di aver apprezzato la creatività che è stata infusa nel personaggio.

L'ultimo film Disney e Pixar è un'avventura che mette al centro il confronto tra i giocattoli tradizionali e quelli moderni, più tecnologici.

Sal Da Vinci ammette di provare nostalgia per un tipo di intrattenimento che si sta perdendo col progresso e l'evoluzione anche in campo ludico.

Lui con i giocattoli ha passato certemente meno tempo rispetto ai suoi coetanei, del resto, ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo da piccolissimo.

"I miei giocattoli erano soprattutto il walkman, il mangiadischi portatile", dice nella stessa intervista, sottolineando come la musica ha sempre fatto parte delle sue giornate, anche nei momenti di svago.

Col tempo, e l'età adulta, ha recuperato il suo rapporto coi giocattoli. Dal bambolotto che ha regalato a sua moglie durante la sua prima gravidanza, ai giochi che ha condiviso coi figli e poi coi nipotini.

Fino a Toy Story 5, un'avventura che condivide con numerosi compagni di viaggio, tutti volti amatissimi del mondo dello spettacolo italiano.

Nel cast vocale italiano del film ci sono le voci di Katia Follesa, Federico Basso, Gianluca Gazzoli, Ilaria Stagni, Luca Laurenti, Massimo Dapporto, Angelo Maggi, Jacqueline Luna e Simone Mori. Vedi anche Toy Story 5, è uscito il trailer finale