Toy Story 5, è uscito il trailer finale

Cresce l’attesa per l’uscita di Toy Story 5. Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack torneranno a prestare le voci allo Sceriffo Woody, a Buzz Lightyear e a Jessie nella versione originale della pellicola. Nel cast dei doppiatori anche Tony Hale, Conan O'Brien, Alan Cumming e Bad Bunny

Il canale YouTube della Pixar ha condiviso il trailer finale dell’atteso Toy Story 5, in uscita a giugno nelle sale cinematografiche italiane. Il filmato, visibile in apertura, ha offerto uno sguardo inedito sulla pellicola diretta da Andrew Stanton e co-diretta da McKenna Harris. I due registi hanno firmato anche la sceneggiatura. Stanton e Harris hanno commentato: “È stato un viaggio esilarante e toccante alla scoperta di come la nostra squadra preferita di giocattoli storici potrebbe reagire al mondo tecnologico di oggi”.

Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack torneranno a prestare le voci allo Sceriffo Woody, a Buzz Lightyear e a Jessie nella versione originale della pellicola. Nel cast dei doppiatori anche Tony Hale e Conan O'Brien. Inoltre, in occasione dell’uscita del trailer finale, la Disney ha annunciato la presenza di Alan Cumming e Bad Bunny. Il cantante portoricanno (FOTO) doppierà Pizza with Sunglasses, questo il nome del personaggio nella versione originale. Ecco la sua descrizione: “Con il suo stile disinvolto e misterioso, Pizza with Sunglasses fa parte di una piccola ma agguerrita comunità di giocattoli dimenticati che vive in un capanno abbandonato nel cortile di casa”.

Questa la sinossi ufficiale dela pellicola pubblicata sul sito della Disney: “Tornano i giocattoli ma questa volta dovranno scontrarsi con l'High Tech. Per Buzz, Woody, Jessie e tutto il resto del gruppo, il gioco si fa duro in maniera esponenziale, ora che si trovano ad affrontare una nuova minaccia tecnologica di ultima generazione”.

Precedentemente annunciati anche Sian Welby e Jordan North. La presentatrice ha commentato: “I personaggi e il mondo di Toy Story sono diventati una parte iconica dell'infanzia di tantissime persone, inclusa la mia, quindi far parte di questo progetto è stato un sogno diventato realtà!”. Il conduttore ha dichiarato: “Far parte di Toy Story 5 è un momento incredibile. Sono cresciuto amando questi film, quindi unirmi al cast è davvero surreale e speciale”. La pellicola arriverà a giugno nelle sale cinematografiche italiane.