Toy Story 5, Sal Da Vinci doppierà il film d'animazione Disney Pixar

Toy Story 5, Sal Da Vinci doppierà il film d'animazione Disney PixarCinema
Il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo presta la voce a Pizza cu 'e llente, il membro di una piccola comunità di giochi dimenticati nella vecchia casa di Blaze. Nella versione originale ha la voce di Bad Bunny. Il cast vocale italiano include anche, tra gli altri, Katia Follesa, Jacqueline Luna Di Giacomo, Corrado Guzzanti, Gianluca Gazzoli, Luca Laurenti e Massimo Dapporto
Sal Da Vinci è uno dei doppiatori italiani del film d’animazione Disney Pixar Toy Story 5, che uscirà nei cinema italiani il 18 giugno 2026. Il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, nonché quinto classificato all’Eurovision Song Contest con il brano Per sempre sì, ha prestato la voce a un personaggio affascinante e misterioso, Pizza cu ‘e llente, membro di una piccola ma potente comunità di giochi dimenticati che vive nella vecchia casetta dei giocattoli di Blaze. Nella versione originale, il doppiatore è invece Bad Bunny, il pluripremiato artista celebre in tutto il mondo per i numerosi dischi di platino e per la vittoria di ben sei Grammy Awards.
IL CAST VOCALE, DA KATIA FOLLESA A JACQUELINE LUNA
Tra ritorni e new entry, ecco il cast vocale italiano del film d’animazione Disney Pixar Toy Story 5:
- Angelo Maggi – Woody
- Massimo Dapporto – Buzz Lightyear
- Ilaria Stagni – Jessie
- Federico Basso – Smarty Pants
- Luna Tosti – Bonnie
- Katia Follesa – Lilypad
- Jacqueline Luna Di Giacomo – Snappy
- Sveva Lucentini – Blaze
- Simone Mori – Atlas
- Daniela D'Angelo – mamma di Bonnie
- Alessio Cigliano – papà di Bonnie
- Roberta Pellini – Dolly
- Micaela Incitti – Trixie
- Luca Laurenti – Forky
- Massimo De Ambrosis – Mr. Pricklepants
- Carlo Valli – Rex
- Paolo Marchese – Combat Carl
- Irene Trotta – Blaze
- Gerolamo Alchieri – Mr. Potato
- Francesco Rizzi – Slinky
- Tiziana Avarista – Mrs. Potato
- Sal Da Vinci – Pizza cu 'e llente
- Cinzia De Carolis – Bo Peep
- Riccardo Scarafoni – Dr. Nutcase
- Ambrogio Colombo – Hamm
- Corrado Guzzanti – Duke Caboom
- Serena Sigismondo – Karen Beverly
- Gianluca Gazzoli – Bullseye “Perfido”
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LA CANZONE DI TAYLOR SWIFT E LA SFIDA ALLA TECNOLOGIA
Il film d’animazione Disney Pixar Toy Story 5 è diretto da Andrew Stanton (il regista Premio Oscar per il Miglior film d’animazione per Alla ricerca di Nemo e Wall•E), co-diretto da Kenna Harris, scritto da Stanton e Harris da una storia di Stanton e prodotto da Lindsey Collins p.g.a.. La pellicola include la colonna sonora originale di Randy Newman (il compositore Premio Oscar per la Miglior canzone originale per i film d’animazione Monsters & Co. e Toy Story 3 – La grande fuga), che ha già composto musiche anche per gli altri quattro capitoli precedenti della saga sui giocattoli. Venerdì 5 giugno 2026, inoltre, uscirà il brano I Knew It, I Knew You di Taylor Swift, “un ritorno al country” legato al personaggio della cowgirl Jessie che la popstar ha scritto insieme al produttore vincitore di 14 Grammy Awards Jack Antonoff. “Lo sapevate! La mia nuova canzone originale I Knew It, I Knew You per Toy Story 5 di Disney e di Pixar sarà vostra il 5 giugno. Ho sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adoro da quando avevo 5 anni e ho guardato il primo Toy Story. Mi sono innamorata all’istante di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vederlo nelle sue fasi iniziali, e ho scritto questa canzone non appena sono tornata a casa dalla proiezione. A volte lo sai e basta, vero?”, ha annunciato lei su Instagram. Nel quinto episodio della saga d’animazione, il cowboy Woody, l’astronauta Buzz Lightyear, Jessie e il resto del gruppo dovranno affrontare una nuova sfida: Lilypad, il tablet di ultima generazione in grado di garantire alla loro bambina, Bonnie, intrattenimento su tutti i fronti e costante socialità.
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