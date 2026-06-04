Toy Story 5, Sal Da Vinci doppierà il film d'animazione Disney Pixar

LA CANZONE DI TAYLOR SWIFT E LA SFIDA ALLA TECNOLOGIA

Il film d’animazione Disney Pixar Toy Story 5 è diretto da Andrew Stanton (il regista Premio Oscar per il Miglior film d’animazione per Alla ricerca di Nemo e Wall•E), co-diretto da Kenna Harris, scritto da Stanton e Harris da una storia di Stanton e prodotto da Lindsey Collins p.g.a.. La pellicola include la colonna sonora originale di Randy Newman (il compositore Premio Oscar per la Miglior canzone originale per i film d’animazione Monsters & Co. e Toy Story 3 – La grande fuga), che ha già composto musiche anche per gli altri quattro capitoli precedenti della saga sui giocattoli. Venerdì 5 giugno 2026, inoltre, uscirà il brano I Knew It, I Knew You di Taylor Swift, “un ritorno al country” legato al personaggio della cowgirl Jessie che la popstar ha scritto insieme al produttore vincitore di 14 Grammy Awards Jack Antonoff. “Lo sapevate! La mia nuova canzone originale I Knew It, I Knew You per Toy Story 5 di Disney e di Pixar sarà vostra il 5 giugno. Ho sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adoro da quando avevo 5 anni e ho guardato il primo Toy Story. Mi sono innamorata all’istante di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vederlo nelle sue fasi iniziali, e ho scritto questa canzone non appena sono tornata a casa dalla proiezione. A volte lo sai e basta, vero?”, ha annunciato lei su Instagram. Nel quinto episodio della saga d’animazione, il cowboy Woody, l’astronauta Buzz Lightyear, Jessie e il resto del gruppo dovranno affrontare una nuova sfida: Lilypad, il tablet di ultima generazione in grado di garantire alla loro bambina, Bonnie, intrattenimento su tutti i fronti e costante socialità.