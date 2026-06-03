Taylor Swift annuncia il brano I Knew It, I Knew You per Toy Story 5

Dopo mesi di indiscrezioni, la popstar ha confermato l'uscita dell'inedito country legato al personaggio della cowgirl Jessie, che arriverà venerdì 5 giugno 2026. Il 18 giugno sarà invece la volta nei cinema del nuovo capitolo del franchise Disney Pixar
Dopo mesi di indiscrezioni, Taylor Swift ha confermato l’uscita del brano inedito I Knew It, I Knew You per il film d’animazione Disney Pixar Toy Story 5. La canzone, presentata come “un ritorno al country”, sarà quindi legata al personaggio della cowgirl giocattolo Jessie e uscirà venerdì 5 giugno 2026. La pellicola arriverà invece nei cinema in Italia il 18 giugno 2026. Swift ha scritto e prodotto il brano insieme a Jack Antonoff, il 14 volte vincitore di Grammy Awards che aveva già collaborato con la popstar nell’album The Tortured Poets Department del 2024. “È una *Toy* Story”, ha scritto su Instagram Swift. “Lo sapevate! La mia nuova canzone originale I Knew It, I Knew You per Toy Story 5 di Disney e di Pixar sarà vostra il 5 giugno. Ho sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adoro da quando avevo 5 anni e ho guardato il primo Toy Story. Mi sono innamorata all’istante di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vederlo nelle sue fasi iniziali, e ho scritto questa canzone non appena sono tornata a casa dalla proiezione. A volte lo sai e basta, vero?”. Disney ha aggiunto in un comunicato: “Ispirata al viaggio della scatenata cowgirl Jessie in Toy Story 5, iniziato in Toy Story 2, I Knew It, I Knew You segna anche un ritorno alle radici country di Taylor Swift, fondendo stili che hanno definito la sua carriera da record come cantautrice e artista”. Il regista e sceneggiatore Andrew Stanton ha proseguito: “È incredibile quanto sia stato significativo per Taylor scrivere e interpretare questa canzone. Il suo legame con Jessie e la sua immediata comprensione di ciò che il personaggio stava provando sono stati innegabili. La canzone è così profondamente legata a Toy Story che, al primo ascolto, ho avuto subito la sensazione che fosse sempre stata lì, come un membro della famiglia ritrovato dopo tanto tempo. È stato il destino”.
GLI INDIZI E IL CONTO ALLA ROVESCIA
I primi indizi sulla possibile partecipazione di Taylor Swift alla colonna del film d’animazione Toy Story 5 erano emersi lo scorso aprile, quando la popstar aveva indossato un abito a righe bianche e blu con una borsa gialla, colori riconducibili proprio al franchise Pixar. La scorsa settimana, poi, in tutti gli Stati Uniti erano apparsi cartelloni pubblicitari con l’acronimo “TS” circondato da 13 nuvole stilizzate del film d’animazione. Ancora, gli account social di Disney avevano alimentato le voci con tweet di testi delle canzoni di Swift. Ieri mattina, infine, il sito web della popstar ha pubblicato un conto alla rovescia accompagnato dall’immagine di un ranch con Jessie intenta a danzare sul tetto di un fienile e un cartellone pubblicitario con la scritta “TS” sulla collina che ospita la sua vecchia casa. Nel capitolo Toy Story 2, infatti, Jessie era stata abbandonata dalla sua proprietaria, Emily, che però nel nuovo episodio non vive più lì. Al contrario, ci abita una nuova famiglia, inclusa una ragazzina di nome Blaze. Jessie dovrà allora rivivere alcuni ricordi e affrontare il tema dell’abbandono. Insieme a lei saranno presenti anche i giocattoli Woody e Buzz, che dovranno fronteggiare una nuova minaccia: Bonnie ha ricevuto in regalo un nuovo tablet, Lilypad, in grado di intrattenere la bambina su tutti i fronti. In ogni caso, i fan hanno notato che il 19 giugno, la data di uscita di Toy Story 5 negli Stati Uniti, coincide con l’anniversario del primo singolo di Swift, Tim McGraw. In passato, la cantante aveva dichiarato di avere già pronta una Taylor’s Version dell’album di debutto. Alcuni hanno quindi supposto che la popstar potrebbe presto svelare anche altre novità.
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