Toy Story 5 debutta al cinema: trama, cast vocale e cosa sapere

Introduzione
A sette anni di distanza da Toy Story 4, Pixar riporta sul grande schermo una delle sue saghe più celebri con Toy Story 5, film d'animazione del 2026 scritto e diretto da Andrew Stanton uscito nelle scorse ore al cinema. Prodotto da Pixar Animation Studios in collaborazione con Walt Disney Pictures e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, il lungometraggio rappresenta il quinto capitolo del franchise e il trentunesimo film realizzato dallo studio di animazione statunitense.
La nuova avventura dei giocattoli di Bonnie affronta temi contemporanei come il rapporto dei bambini con la tecnologia e i social, senza rinunciare allo spirito di amicizia e alla dimensione emotiva che hanno reso la serie un punto di riferimento dell'animazione mondiale.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Toy Story 5, dalla trama al cast vocale. Nel frattempo, potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama: l'avventura dei giocattoli nell'era digitale
Toy Story 5 racconta di quando Bonnie, che ha ormai otto anni, incomincia a desiderare ampliare la propria cerchia di amicizie. I suoi vicini, i gemelli Jordan, però, sembrano interessati esclusivamente ai tablet e ai dispositivi elettronici. Ben presto anche la bambina si lascia conquistare dal mondo digitale grazie a Lilypad, un tablet a tema rana che diventa rapidamente una presenza costante nelle sue giornate.
Il nuovo interesse di Bonnie finisce per mettere in secondo piano i suoi giocattoli. Jessie, che dopo la partenza di Woody è diventata la nuova sceriffa del gruppo, cerca di far comprendere a Lilypad l'importanza che i giocattoli hanno avuto nella crescita e nella vita sociale della bambina. Il dispositivo, tuttavia, interpreta in modo errato le sue parole e decide di aiutare Bonnie procurandole nuove conoscenze attraverso i social network.
Da questo equivoco prende il via un'avventura che porta i protagonisti a confrontarsi con nuove amicizie, ricordi del passato e situazioni impreviste. Nel corso della vicenda, i giocattoli si trovano ad affrontare la crescente influenza della tecnologia sulla vita di Bonnie, cercando al tempo stesso di preservare il valore dell'immaginazione e dei legami autentici.
Cast vocale e personaggi: Jessie protagonista del quinto capitolo
Per la prima volta nella storia del franchise, il racconto con Toy Story 5 pone al centro Jessie, che assume un ruolo di primo piano e diventa la figura guida della vicenda. La cowgirl è chiamata a gestire le conseguenze del cambiamento vissuto da Bonnie e a ricompattare un gruppo di giocattoli che teme di essere ormai stato messo da parte.
Woody e Buzz Lightyear, storici protagonisti della saga, tornano invece in una veste più defilata, pur mantenendo una funzione determinante nello sviluppo degli eventi. Accanto a loro ritornano anche molti dei personaggi più amati dal pubblico, tra cui Rex, Slinky, Hamm, Forky, Bo Peep, Trixie, Bunny, Ducky e Duke Caboom.
Tra le novità figurano Lilypad, il tablet che incarna il legame tra i più giovani e il mondo digitale, e Smarty Pants, un dispositivo per l'addestramento al vasino incontrato da Jessie durante il suo viaggio. Debuttano inoltre nuovi personaggi come Atlas e Blaze Manoukian, che contribuiscono a dare ulteriore slancio alla narrazione.
Il cast vocale originale di Toy Story 5 riporta in scena Joan Cusack nel ruolo di Jessie, Tom Hanks in quello di Woody e Tim Allen come Buzz Lightyear. Tra le nuove voci si segnalano Greta Lee, che interpreta Lilypad, Conan O'Brien nel ruolo di Smarty Pants e Craig Robinson in quello di Atlas. Completano il cast, tra gli altri, Wallace Shawn, Frank Welker, Tony Hale, Annie Potts, Keanu Reeves, Jordan Peele, Keegan-Michael Key e Bad Bunny.
Anche il cast vocale italiano vede il ritorno di numerose voci storiche della saga. Ilaria Stagni doppia nuovamente Jessie, Angelo Maggi presta la voce a Woody e Massimo Dapporto torna nei panni di Buzz Lightyear. Sono inoltre riconfermati Luca Laurenti, Carlo Valli, Micaela Incitti, Corrado Guzzanti e Cinzia De Carolis. Tra i nuovi ingressi figurano Katia Follesa, Federico Basso, Gianluca Gazzoli, Jacqueline Luna Di Giacomo, Simone Mori e Sal Da Vinci.
Produzione: il ritorno di Andrew Stanton e una nuova fase per la saga
L'ipotesi di un quinto film di Toy Story ha iniziato a circolare pochi mesi dopo l'uscita di Toy Story 4, che si rivelò un enorme successo commerciale, riuscendo perfino a superare gli incassi del terzo capitolo. L'annuncio ufficiale di Toy Story 5 arrivò nel febbraio del 2023, quando l'allora amministratore delegato di Disney, Bob Iger, confermò l'avvio della produzione.
Successivamente vennero annunciati il ritorno di Tom Hanks e Tim Allen e il coinvolgimento di Andrew Stanton come sceneggiatore e regista del progetto. Stanton è una figura storica del franchise, avendo collaborato alla scrittura di tutti i precedenti capitoli della serie, e con Toy Story 5 torna a dirigere un lungometraggio a dieci anni di distanza dalla sua ultima esperienza dietro la macchina da presa.
Gran parte del cast vocale dei precedenti film è stata riconfermata anche per questo nuovo capitolo. Il film segna inoltre alcuni importanti avvicendamenti, con Jeff Bergman, Anna Vocino ed Ernie Hudson che assumono rispettivamente i ruoli di Mr. Potato, Mrs. Potato e Combat Carl, raccogliendo l'eredità di Don Rickles, Estelle Harris e Carl Weathers. John Hopkins subentra invece a Timothy Dalton nel ruolo di Mr. Pricklepants.
Toy Story 5 rappresenta inoltre il primo capitolo della saga realizzato senza la collaborazione di John Lasseter.
Aspetti tecnici: colonna sonora, promozione e distribuzione
La colonna sonora di Toy Story 5 è ancora una volta affidata a Randy Newman, autore delle musiche di tutti i precedenti capitoli della serie. A essa si aggiunge un nuovo brano dedicato a Jessie, il singolo I Knew It, I Knew You («Lo sapevo, lo sapevo di te»), scritto e interpretato dalla cantante statunitense Taylor Swift e pubblicato il 5 giugno 2026.
La campagna promozionale del film ha preso il via l'11 novembre 2025 con la diffusione del teaser trailer, seguita il 18 febbraio 2026 dalla pubblicazione del primo trailer ufficiale.
Inizialmente previsto per il 17 giugno 2026, il film è stato distribuito nelle sale italiane dal 18 giugno dello stesso anno, mentre l'uscita nelle sale nordamericane è stata fissata per il giorno successivo. Negli Stati Uniti, inoltre, il lungometraggio ha ottenuto la classificazione PG, diventando il primo titolo dell'intera saga a ricevere questa indicazione, che suggerisce la visione ai bambini accompagnati da un adulto.
Particolare attenzione è stata dedicata anche all'edizione italiana. La direzione del doppiaggio è stata affidata a Massimiliano Manfredi, mentre i dialoghi sono stati curati da Roberto Morville, con l'assistenza di Sara Sorrentino. La sonorizzazione è stata realizzata dalla Dubbing Brothers International Italia, mentre l'adattamento è stato supervisionato da Disney Character Voices International attraverso il lavoro di Lavinia Fenu e Anette Vesterlund.