Toy Story 5 debutta al cinema: trama, cast vocale e cosa sapere

L'ipotesi di un quinto film di Toy Story ha iniziato a circolare pochi mesi dopo l'uscita di Toy Story 4, che si rivelò un enorme successo commerciale, riuscendo perfino a superare gli incassi del terzo capitolo. L'annuncio ufficiale di Toy Story 5 arrivò nel febbraio del 2023, quando l'allora amministratore delegato di Disney, Bob Iger, confermò l'avvio della produzione.

Successivamente vennero annunciati il ritorno di Tom Hanks e Tim Allen e il coinvolgimento di Andrew Stanton come sceneggiatore e regista del progetto. Stanton è una figura storica del franchise, avendo collaborato alla scrittura di tutti i precedenti capitoli della serie, e con Toy Story 5 torna a dirigere un lungometraggio a dieci anni di distanza dalla sua ultima esperienza dietro la macchina da presa.

Gran parte del cast vocale dei precedenti film è stata riconfermata anche per questo nuovo capitolo. Il film segna inoltre alcuni importanti avvicendamenti, con Jeff Bergman, Anna Vocino ed Ernie Hudson che assumono rispettivamente i ruoli di Mr. Potato, Mrs. Potato e Combat Carl, raccogliendo l'eredità di Don Rickles, Estelle Harris e Carl Weathers. John Hopkins subentra invece a Timothy Dalton nel ruolo di Mr. Pricklepants.

Toy Story 5 rappresenta inoltre il primo capitolo della saga realizzato senza la collaborazione di John Lasseter.

TOY STORY 5 - ©Webphoto