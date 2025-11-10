Il Miglior Natale di Sempre, Disney svela il corto delle feste 2025

Il Natale Disney è gioia, emozione, luci colorate, pacchetti da scartare sotto l'albero e desideri da esprimere e da realizzare. Molly , la bambina protagonista del corto Disney delle feste 2025, scrive le sue richieste a Santa Claus e, nel giorno di Natale, insieme ai giocattoli, le arriva un amico del tutto uguale a una figura che aveva disegnato sulla sua letterina . Lei e la creatura coloratissima e divertente (Doodle , nella versione originale doppiato da John Goodman ) diventano inseparabili. Insieme fanno di tutto: vanno a scuola, in piscina, di porta in porta per Halloween. C'è un solo problema: nel suo schizzo originale, Molly aveva scordato di disegnare la bocca al suo amico ma è intenzionata a rimediare. Il Natale seguente, la bambina chiede a Santa Claus un regalo per il suo compagno di vita e di giochi che, finalmente dotato di una bocca, può parlare, sorridere, mangiare dolci e prelibatezze e ringraziare la bambina che lo ha immaginato regalandogli l'avventura della vita.

Una nuova storia di Waititi sull'amicizia e la condivisione

Taika Waititi torna a collaborare con gli Studi Disney per i quali ha firmato diverse pellicole dell'Universo Marvel, tra cui Thor: Love and Thunder, il film con la sceneggiatura premiata agli Oscar targato Searchlight Pictures Jojo Rabbit e il corto di Natale 2024 Il Bambino e l'Amico Polpo, un'altra storia dolce ed edificante con al centro un giovane protagonista e un amico nato dalla sua fervida immaginazione.

Se nel 2024 il piccolo polpo scopriva il mondo con il suo amico per poi proseguire il suo viaggio con Babbo Natal e, il colorato amico di Molly sembra intenzionato a restare con la bambina accompagnandola con la sua allegria contagiosa.

Waititi ha detto: "Quello che rende questo corto un’autentica storia Disney è il fatto che sia ambientato nel mondo di una bambina. Racconta di una bimba e del suo nuovo migliore amico, che affrontano insieme un mondo complesso contando solo sul potere dell’amicizia e dell’immaginazione".

Il regista ha collaborato con Eric Goldberg, storico animatore degli Studi Disney, per la parte animata del cortometraggio, che è stato realizzato in collaborazione con Untold Studios, la casa di produzione hungryman e l’agenzia creativa adam&eveDDB.

Il corto 2025 insiste su un messaggio di gioia e di condivisione. Al termine leggiamo: "Regala un magico Natale a chi ami", un invito a pensare agli altri e ai loro bisogni, sull'esempio di Molly che ha chiesto a Santa Claus un regalo per il suo amico.

Disney unisce da sempre le famiglie e questa connessione, durate le feste di Natale diventa ancora più magica e speciale, lo sottolinea Joanna Balikian, Senior Vice President e Brand Management della compagnia, parlando del corto: "Volevamo catturare quello spirito senza tempo di amicizia, famiglia e immaginazione che unisce le generazioni e rende magiche le feste”.

Dal mese prossimo partirà il Disney's Holiday Magic Tour con eventi locali, soprese e donazioni negli Stati Uniti e nel mondo, un programma che da anni accompagna le feste natalizie con iniziative speciali a favore delle famiglie parte delle quali si concentrano proprio nelle settimane di Natale.