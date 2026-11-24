Al Teatro Eliseo di Roma la prima produzione teatrale di Sergio Bonelli Editore celebra i 40 anni del personaggio nato dalla penna di Tiziano Sclavi. Con un viaggio nella sua storia, pieno di riferimenti per i lettori più fedeli ma estremamente godibile anche per i meno esperti Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dalla pagina al teatro, dalla bidimensionalità alla tridimensionalità. Uno spettacolo come Dylan Dog Horror Show in pochi lo avevano sentito arrivare. C’era stato il film con Brandon Routh, il fan movie Vittima degli eventi ancora oggi visibile su Youtube (fun fact: il più amato dei fan, tra i due, è anche quello amatoriale e, ça va sans dire, col budget di gran lunga più basso), si aspettava e si attende ancora la serie tv annunciata nel 2019 da Sergio Bonelli Editore. Ma che l’indagatore dell’incubo più famoso del mondo potesse portare il suo studio al numero 7 di Craven Road su un palcoscenico è stata quasi una sorpresa. E, dopo aver visto lo spettacolo dal vivo al Teatro Eliseo di Roma, si può ben dire “una bella sorpresa”.

Gabriele Graham Gasco interpreta Dylan Dog in "Dylan Dog Horror Show" - Foto di Tommaso Le Pera

Un viaggio nella storia di Dylan Dog Scritto da Tiziano Sclavi e Nicola Russo, con la regia di Valter Malosti, Dylan Dog Horror Show è la prima produzione teatrale di Sergio Bonelli Editore e segna la riapertura del Teatro Eliseo dopo sei anni di chiusura. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, che ha certamente come riferimento principale un pubblico di appassionati e conoscitori del personaggio creato dallo stesso Sclavi nel 1986 ma che è perfettamente adatto anche ai neofiti. Ha una trama orizzontale semplice, che potrebbe benissimo essere quella di uno dei mitologici primi 100 numeri della serie, sulla quale si innestano numerosi segmenti verticali con al centro alcuni tra i più importanti e iconici coprotagonisti delle storie di Dylan, in un godibilissimo e succulento omaggio alla sua storia editoriale. Potrebbe interessarti Dylan Dog compie 40 anni: storia del fumetto

Gabriele Graham Gasco e Annamaria Troisi nei panni di Dylan Dog e Morgana in "Dylan Dog Horror Show" - Foto di Tommaso Le Pera

Tutto il mondo di Dylan su un palco Lo spettacolo si apre con una introduzione doppia: una presentazione affidata al misterioso personaggio interpretato da Danilo Nigrelli e un primo momento comico incarnato da un breve e convincente one-man-show del bravissimo Loris Fabiani (il Lunanzio che qualche anno fa vinse Lol – Talent Show). Poi si entra nel vivo della storia: al campanurlo del numero 7 di Craven Road suona una nuova possibile cliente, la misteriosa Veronika (Marit Nissen), che ha perso la sorella e sente le voci dei morti. Dylan (Gabriele Graham Gasco), come al solito, è scettico sul suo racconto, pare intenzionato a non accettare il caso nonostante le bollette inevase e risparmi che non raggiungono le 5 sterline, poi però riceve una lettera bianca, con un sigillo, che è una promessa di morte e quindi decide di indagare chiedendo aiuto all’ispettore Bloch (Antonino Iuorio) e alla medium Madame Trelkovski (Ida Marinelli). Da lì comincia a rivivere la sua vita. Un personaggio per volta, sul palco, sfilano Anna Never (Sofia Fusciani), Xabaras (Dario Battaglia), Morgana (Annamaria Troisi), Lillie Connolly (Beatrice Vecchione), Bree Daniels (Camilla Nigro).

Una scena di Dylan Dog Horror Show - Foto di Tommaso Le Pera

Scenografia, luci, messa in scena La mano di Tiziano Sclavi nella scrittura di Dylan Dog Horror Show, con una profonda riflessione sulla vita e sulla morte e un viaggio nei più reconditi recessi dell’animo di Dylan Dog, è evidente, il rispetto del personaggio e della sua storia assoluto. Ma a rendere veramente speciale l’esperienza anche per un pubblico di non affezionatissimi è un insieme di elementi scenici e di messa in scena. Una scenografia semplice ed evocativa riprende le forme del veliero che Dylan costruisce da sempre – senza mai completarlo – all’interno della bottiglia, ma anche del veliero a bordo del quale Xabaras solcava i mari nel XVII secolo. I giochi di luce ne modellano le forme sui cambi di scena, restituendo una inquietante atmosfera da Grand Guignol. Di alto livello anche la qualità dei numeri musicali (in cui, accanto al cast, si esibiscono i performer Fabio Bergaglio, Antonio Carta, Alessandro Pallecchi, Sofia Celentani Ungaro, Cecilia Francesca Croce, Michele Calcari e Giovanni Fasser) e una colonna sonora che spazia dalla classica al rock, sfociando nel musical puro, suonata dal vivo dal power trio composto da Paolo Spaccamonti alla chitarra, Luca Cavina al basso e Jacopo Battaglia alla batteria. Potrebbe interessarti Angelo Stano: “Dylan Dog è un eroe perché convive con i nostri mostri”

Gabriele Graham Gasco e Camillo Nigro sono Dylan Dog e Bree Daniels in Dylan Dog Horror Show - Foto di Tommaso Le Pera

Un Dylan Dog rigido e mellifluo al tempo stesso Gabriele Graham Gasco interpreta Dylan con la voce ma soprattutto col fisico: quasi sempre girato di tre quarti, quasi a volersi schermire nei confronti del pubblico, rigido e impostato quanto mellifluo all’occorrenza, nei momenti più intensi dimostra una capacità straordinaria di muovere il corpo con fluidità o in convulsioni. A sostenerlo un cast di contorno di attrici e attori perfettamente calibrati nei rispettivi ruoli e in personaggi caratterizzati secondo i crismi dell’assoluta fedeltà alla controparte fumettistica.