Ted Lasso, Jason Sudeikis parla delle stagioni 5 e 6

Dopo la conclusione della quarta stagione, in streaming su Apple TV, il protagonista e co-creatore della serie si dice deciso a voler proseguire con altri due capitoli, ma invita alla cautela: nessuno sta ancora scrivendo nuovi episodi e il rinnovo non è stato annunciato

Il finale della quarta stagione di Ted Lasso - uscito su Apple TV il 7 ottobre - ha chiuso un ciclo di dieci episodi, che ha riportato in campo l’allenatore più ottimista della televisione. Ora i fan si chiedono soprattutto una cosa: ci sarà un seguito? Jason Sudeikis ha dato una prima risposta, almeno in parte, durante il podcast Talk Easy condotto da Sam Fragoso.

“Mi piacerebbe, ma serve un villaggio”

Sam Fragoso ha chiesto a Jason Sudeikis se ha voglia, e intenzione, di realizzare una quinta e una sesta stagione. L’attore ha ammesso di avere voglia di andare avanti: “Mi piacerebbe”, ha detto. Tuttavia, ha subito aggiunto che “ci vuole un villaggio”, ricordando così quante persone servono per far funzionare la serie.

Sulla disponibilità di Apple a ordinare nuovi episodi, si è detto fiducioso: “Immagino di sì”. Ha comunque chiarito di non avere certezze: “Davvero non lo so”, ha spiegato, precisando che non stava facendo il misterioso di proposito. Per ora c’è un solo dato concreto: “Non abbiamo ancora avviato una writers’ room o nulla del genere”.

Una tazza più grande per ricominciare

Prima di realizzare la quarta stagione di Ted Lasso, Sudeikis non aveva idea di come proseguire e si sentiva creativamente svuotato, come una tazza rimasta vuota. Fragoso gli ha chiesto se lo stesso percorso potrebbe portare ad altri due capitoli. L’attore ha risposto con una battuta: “Ci servirà una tazza più grande”.

La porta, però, non è chiusa. Sudeikis ha raccontato che - dopo la lunga pausa seguita alla terza stagione - aveva ricominciato a sentire nella testa le voci dei personaggi. Tra queste c’erano anche quelle nuove delle calciatrici della squadra. “Penso che sarebbe divertente”, ha concluso.