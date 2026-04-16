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Musica

Il Record Store Day compie 19 anni tra luci e ombre

Michele Boroni
©Getty

Dall'intuizione di Portland al dominio delle major discografiche: cronistoria di un evento che ha contribuito in parte a salvare il vinile e a mantenere in vita i negozi di dischi indipendenti ma che oggi rischia di affogarli

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