U2 in concerto a Milano San Siro: prezzi biglietti e quando acquistare

Dopo l'annuncio delle date, sono stati resi noti anche i prezzi dei biglietti e il calendario delle prevendite: ecco quanto costano i diversi settori dello stadio e come assicurarsi un posto.

Il ritorno degli U2 a San Siro ha già acceso l'attesa dei fan italiani. Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. saranno protagonisti di due concerti a Milano, il 5 e il 6 luglio 2027, nell'ambito del nuovo tour mondiale Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth . Per il ritorno a San Siro bisogna fare un salto indietro al 2009, quando gli U2 si esibirono nello stadio milanese con il 360° Tour. Sul palco, insieme alla band, ci saranno anche i Wolf Alice come special guest.

tutti i prezzi di san siro

Per assistere ai concerti milanesi si parte da 86,25 euro per il quinto settore numerato, fino ad arrivare a 258,75 euro per i posti di prima categoria.

Prato e Inner Circle, le due aree in piedi, hanno invece lo stesso prezzo: 184 euro. Nel dettaglio, il listino comunicato prevede 258,75 euro per il primo settore numerato, 207 euro per il secondo, 172,50 euro per il terzo, 115 euro per il quarto e 86,25 euro per il quinto.

Tutte le cifre sono comprensive di IVA, ma non includono le commissioni applicate dai circuiti di vendita. I prezzi sono uguali per entrambe le date, mentre la disponibilità dei singoli settori potrà variare nel corso delle diverse fasi di acquisto.

Prevendite, le date da segnare

Le prime finestre di acquisto sono riservate agli iscritti a pagamento al sito ufficiale U2.com. La prevendita per il Feedback Group è partita lunedì 2 novembre, mentre da martedì 3 novembre possono accedere anche gli appartenenti al gruppo The Hype. Entrambe le sessioni si chiudono mercoledì 4 novembre alle 22 e richiedono un codice personale, con un limite massimo di quattro biglietti per concerto.

Sempre il 4 novembre, dalle 10 alle 22, è prevista una finestra dedicata ai titolari di carte Visa. Nella stessa giornata è disponibile anche una prevendita legata al preordine del nuovo album.

Giovedì 5 novembre, dalle 10 alle 22, sarà invece il turno dell'Artist Presale, riservata a chi aveva completato la registrazione entro il 1° novembre.

Vendita generale dal 6 novembre: dove comprare i biglietti

Per chi non ha accesso alle prevendite, l'appuntamento da segnare è venerdì 6 novembre alle ore 10, quando partirà la vendita generale. I biglietti saranno acquistabili attraverso Ticketmaster, TicketOne e i canali ufficiali indicati dall'organizzazione, senza necessità di un codice riservato. Il limite è di quattro tagliandi per ciascun concerto.

È consigliabile verificare sempre la disponibilità direttamente sulle piattaforme autorizzate e prestare attenzione ai siti di rivendita non ufficiali. Un settore che risulta temporaneamente esaurito durante una prevendita potrebbe tornare disponibile nelle fasi successive: la situazione può cambiare fino all'apertura della vendita generale.